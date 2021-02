Le Hellfest 2021 annulé ? Des réponses le 15 février

HELLFEST - Suite à la rencontre entre la ministre de la Culture et les organisateurs du festival de musiques extrêmes, Roselyne Bachelot compte donner des réponses le 15 février prochain concernant le maintien ou l'annulation du Hellfest.

[Mis à jour le 31 janvier 2021 à 20h43] Les organisateurs du Hellfest viennent d'annoncer une nouvelle date butoir concernant l'annulation ou le maintien de la 15e édition du festival du 18 au 20 juin 2021. Sur la page Facebook officielle du Hellfest, ils annoncent qu'ils ont "pu participer et expliquer [leur] situation lors d'une réunion en visio avec Madame la Ministre de la Culture et d'autres festivals français". Le prochain rendez-vous est donné avec la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot lundi 15 février, "avec des réponses".

Alors que le patron du Hellfest Ben Barbaud avait publié une lettre ouverte de 3 pages sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, alertant la ministre de la culture Roselyne Bachelot sur la nécessité d'agir urgemment, la ministre de la Culture a organisé vendredi dernier une réunion sous forme de visio-conférence, qui consistait à "faire le point pour construire les modalités et le calendrier qui permettront d'envisager la tenue des festivals au printemps et en été, en les adaptant si nécessaire aux conditions sanitaires en vigueur", selon ses propos.

Au cours de cette visio-conférence étaient présents non seulement les organisateurs du Hellfest mais également deux principaux syndicats du secteur des musiques actuelles : le SMA et le Prodiss, comme l'annonce le site touslesfestivals.com. Du côté du SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) étaient présents les représentants du Cabaret Vert à Charleville-Mézières, de Marsatac à Marseille, des Suds à Arles, du Festival de Poupet à Saint-Malô-du-Bois en Vendée et du Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne. Du côté de Prodiss (syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété) étaient présents les représentants des Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer dans le Finistère, des Eurockéennes de Belfort, du Musilac à Aix-les-Bains, du Main Square à Arras, des Francofolies de La Rochelle, de La Foire aux vins de Colmar et du festival Panoramas du Pays de Morlaix.

Dans un communiqué, le SMA explique qu'ils ont interrogé la ministre de la Culture "sur la possible tenue de [leurs] évènements et particulièrement en configuration debout, cette condition d'accueil du public étant centrale". En réponse, "Madame la Ministre a bien entendu expliqué qu'il n'était, en aucun cas, souhaitable d'apporter une réponse unique à l'ensemble des festivals de musiques actuelles. Elle a précisé que des réponses justes et adaptées devraient être trouvées en fonction des jauges, des temporalités et des configurations (...) Elle a aussi tenu à préciser qu'à ce stade elle ne souhaitait pas condamner la configuration debout, ni les grandes jauges".

Le Hellfest sera-t-il encore victime du Covid-19 en 2021 ? Le festival de musiques extrêmes devrait avoir lieu d'ici 5 mois à Clisson et la pression est grande. Chaque année, le Hellfest représente pas moins de 180 000 spectateurs pour 25 millions d'euros de budget. 90% des groupes programmés pour l'édition 2020 avortée ont reconfirmé leur présence en 2021, parmi lesquels System of a Down, Faith no More, Korn, Deftones, ou encore Sepultura...

Les organisateurs du Hellfest ont annoncé au mois de juillet 2020 que 90% des groupes programmés en 2020 ont reconfirmé leur présence à Clisson pour l'édition 2021. Heureuse nouvelle : l'ovni du rock-metal alternatif Faith No More, mené par le charismatique Mike Patton, pourrait bien son show sur l'une des deux Main Stage le samedi 19 juin 2021. Le même jour, on notera la présence du groupe de thrash metal brésilien mythique : Sepultura, qui devrait jouer des titres de son dernier album Quadra, sorti le 7 février 2020.

Un autre invité de taille avait reconfirmé sa présence : le quatuor californien des 90's, System of A Down, bien connu pour son metal schizophrénique mené par l'emblématique chanteur d'origine arménienne, Serj Tankian. Le groupe, qui n'a pas sorti d'album depuis 2005, devrait faire son show le dimanche 20 juin 2021. Enfin, Judas Priest, légende du heavy metal britannique, pourrait également être présent le dimanche pour fêter ses 50 ans de carrière. Le concert sera probablement suivi d'un feu d'artifice...

Le premier jour du festival, le vendredi 18 juin 2021, si Incubus n'avait finalement pas confirmé sa présence, le groupe Deftones pourrait bien irruption sur l'une des deux Main Stage. Le dimanche, dans la même veine musicale, on pourrait assister à un show de Korn. Pas une première pour ces deux groupes de nu metal américain, qui avaient déjà foulé les scènes du Hellfest en 2018. Si au total, ce sont 13 groupes qui n'ont pu confirmé leur présence, trois nouveaux groupes ont depuis rejoint la programmation. On vous laisse découvrir les noms des groupes annoncés pour la 15e édition du Hellfest :

Si la crise sanitaire s'est apaisée en France d'ici-là, le Hellfest, qui comptabilise annuellement 180 000 festivaliers, pourrait vous donner rendez-vous les 18, 19 et 20 juin 2021 pour sa 15e édition, avec une programmation déjà annoncée à 90% en raison du report des groupes de l'édition 2020. Les têtes d'affiche Deftones, Faith No More et System of a Down seront belles et bien là !

Au mois de juillet dernier, seuls 13 groupes prévus sur l'édition 2020 n'avaient pu confirmer leur présence l'an prochain. Il s'agit d'Incubus, Mastodon, Infectious Groove, Thy Art Is Murder, Alter Bridge, Baby Metal, Joyous Wolf, Periphery, Unleashed, Meshuggah, The Black Dahlia Murder, Body Count et August Burns Red.

Trois nouveaux groupes ont depuis rejoint l'aventure : le projet rock experimental Puscifer, mené par le chanteur de Tool, Maynard James Keenan, le punk celtique américain des Dropkick Murphys et Northlane, du metalcore australien de haut niveau. 10 nouveaux groupes devraient être annoncés pour boucler l'affiche 2021 si le Hellfest n'est pas annulé. Au total, ce seront 158 groupes de musique rock et extrême (heavy, black métal, hard-rock ou encore hardcore) qui devraient jouer à guichets fermés les 18, 19 et 20 juin 2021.

La 15e édition du Hellfest dévoilée à 90%. © Hellfest

Retrouvez ci-dessous notre sélection des têtes d'affiche de la programmation 2021 :

Vendredi 18 juin 2021 : Deftones, Dropkick Murphys, Opeth, Volbeat, The Offspring, Obituary, Mayhem, Electric Wizard, Suicidal Tendencies etc.

: Deftones, Dropkick Murphys, Opeth, Volbeat, The Offspring, Obituary, Mayhem, Electric Wizard, Suicidal Tendencies etc. Samedi 19 juin 2021 : Faith No More, Puscifer, Rival Sons, Deep Purple, Airbourne, Alestorm, Sepultura, Wardruna, Envy, Social Distortion etc.

: Faith No More, Puscifer, Rival Sons, Deep Purple, Airbourne, Alestorm, Sepultura, Wardruna, Envy, Social Distortion etc. Dimanche 20 juin 2021 : System of a Down, Korn, Maximum the Hormone, Lacuna Coil, Judas Priest, Devin Townsend, Killing Joke etc.

Pour les détenteurs des pass 3 jours ou 1 jour, votre billet est-il valable pour l'édition 2021 ? Quelles sont les modalités de remboursement ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous.

Pour les détenteurs de pass 2020, trois possibilités se sont normalement offertes à vous. La première était de les garder pour l'édition 2021 : "si vous êtes en possession d'un Pass 3 jours ou d'un Pass 1 jour pour l'édition qui devait se tenir en juin prochain, nous vous offrons la possibilité de le convertir en pass pour l'édition 2021, et ce sans frais supplémentaire. Pour cela, il vous sera simplement renvoyé sous peu, par e-mail, un nouveau billet valable pour le Hellfest 2021", avaient expliqué les organisateurs dans leur communiqué de presse. Les deux dernières options concernaient les remboursements des pass. On vous détaille les infos ci-dessous.

Si la 15e édition du Hellfest n'est pas annulée mais reportée à l'an prochain pour le moment, avec les pass 2020 valables pour l'édition 2021, les organisateurs ont donné la possibilité, pour ceux qui le souhaitaient, de se faire rembourser leurs billets intégralement. Le directeur du Hellfest a annoncé au Figaro au mois d'octobre 2020 que moins de 0,1% des festivaliers a demandé le remboursement de leurs billets pour l'édition annulée en 2020, soit moins de 300 festivaliers. La troisième et dernière possibilité qui s'offrait aux festivaliers était de se rendre sur Ticketswap, en lisant le paragraphe ci-dessous :

Le site d'achat et de revente officielle de billets Ticketswap vous permet de revendre vos pass 3 jours ou 1 jour 2020 pour les vendredi, samedi et dimanche ou des pass 3 jours 2020 avec bus ou avec train. Les billets mis en vente sont sécurisés grâce au Secure Swap. En passant par Ticketswap pour revendre votre billet, vous ferez le bonheur d'"un festivalier qui désespérait de ne pas pouvoir venir cette année", avait expliqué la team du Hellfest, mais aussi de l'"association qui pourra ainsi limiter les dégâts et préparer sereinement l'édition 2021 de VOTRE festival".

Attention : il est vivement déconseillé de se reporter sur tout autre site de revente de billets puisque les organisateurs ont indiqué qu'il s'agit du "seul et unique site de revente approuvé par Hellfest". Les organisateurs mettent en garde contre les sites de revente non-officielle comme Ebay ou Viagogo.

En raison du coronavirus, les 17 dates du Warm-Up Tour du Hellfest 2020 ont été annulées. "Les dates annulées ne seront pas reportées à une date ultérieure et les billets seront remboursés auprès des organisateurs-revendeurs officiels de chaque date, merci de vous rapprocher auprès d'eux pour les modalités de remboursement" avaient précisé les organisateurs. Même la dernière soirée mythique du Warm-Up qui devait se dérouler à Nantes le 12 décembre 2020 au Warehouse, baptisée Nuit de l'Enfer, a été annulée.

Le retour des Eagles of Death Metal rendant hommage aux victimes du Bataclan, les 50 ans des barbus de ZZ Top, le guitar hero Richie Kotzen, les démoniaques Carpathian Forest... La 14e édition du Hellfest a vu défiler des grands noms du rock mais aussi de belles découvertes en juin 2019. Découvrez notre reportage photo ci-dessous, ainsi que notre interview de Richie Kotzen, pour qui c'était le premier Hellfest :

La 15e édition du Hellfest qui se déroule chaque année à Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique, est reportée pour le moment aux 18, 19 et 20 juin 2021, mais le maintien de cette édition 2021 est en sursis en raison de l'épidémie du coronavirus.

Le Hellfest Corner, premier bar du festival, a ouvert ses portes le 27 novembre 2019 au 37 rue Quincampoix dans le 4e arrondissement de Paris, dans le quartier des Halles à 2 minutes à pieds du Centre Pompidou, afin de combler "les 362 jours de l'année où le Hellfest n'a pas lieu". Le Hellfest Corner Paris est à la fois un bar - avec de la musique metal à gogo, de la finger food et un fumoir au sous-sol - et une boutique, où l'on y trouve des vinyles, des bijoux, des affiches, des t-shirts, des livres et bien d'autres surprises. "C'est un bar ou plutôt un lieu ouvert à tous, où vit l'esprit de convivialité, de fraternité et de partage du plus grand rassemblement des musiques extrêmes de France", explique Benjamin Barbaud, le cofondateur du Hellfest.

Laurent Rossi, directeur du label Jive Epic Group chez Sony Music Entertainment et Matthieu Drouot, Directeur de production chez Gérard Drouot Productions sont les heureux repreneurs de l'ex-établissement du 37 rue Quincampoix, le bar Dr Feelgood, n'en déplaise le collectif des riverains. D'autres villes de France auront aussi leur Hellfest Corner, à commencer par Nantes, sans que le concept devienne pour autant une chaîne. Entre cabinet de curiosités et univers musical, le nouveau QG des metalleux de la capitale est aménagé par les équipes du collectif nantais Bungalow Bunker et l'artiste Madneom qui ont déjà réalisé une partie de la décoration du festival.

Après Paris, c'est à Nantes qu'ouvrira un second bar du Hellfest. Il s'installera à la place du Café du Commerce de Nantes, dans une grande brasserie proche de la Fnac. L'établissement est composé de deux étages et de deux rez-de-chaussée à l'intérieur, avec 300 places en terrasse, d'après les informations de nos confrères de Ouest France. Son ouverture prévue pour la fin de l'année 2020 semble incertaine en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.