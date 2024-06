Festival d'Avignon 2024 : 20 spectacles du OFF à voir absolument

FESTIVAL D'AVIGNON. Comédie irrésistible ou one-man show, les têtes d'affiche et les étoiles montantes du théâtre français vous offrent, pour cette nouvelle édition du OFF d'Avignon, de beaux moments d'émotions. Demandez le programme !

[Mis à jour le 28 juin 2024 à 10h55] La 78e édition du Festival d'Avignon, sous la direction de Tiago Rodrigues, commence ce samedi 29 juin 2024. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des comédiens et des comédiennes venus du monde entier.

Le festival OFF d'Avignon, né avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité en parallèle du "Festival In", vous donne rendez-vous du 3 au 21 juillet et proposera près de 1 600 spectacles qui se déroulent chaque jour dans la charmante ville d'Avignon et aux alentours. Véritable carrefour de talent, des artistes et comédiens de tout horizon se réunissent pour offrir au public un mois de juillet théâtral.

Quels spectacles voir au Festival OFF d'Avignon 2024 ?

Pièce à succès, théâtre contemporain, one-man et one-woman show délirant, impossible de ne pas trouver le spectacle qui vous mettra des étoiles pleins les yeux :

Les Chevaliers du Fiel au Théâtre le Paris

Habitués du festival, les Chevaliers du Fiel reviennent cette saison en terrain conquis, au Théâtre Le Paris ! Plus en verve que jamais, le duo comique le plus décalé de France présente Les Municipaux : La revanche, nouvelle cuvée 2024. Le pitch ? Amour, réunions syndicales, apéros mortels… les municipaux prennent leur destin en main et se réinventent.

Smile au Théâtre Actuel

La pièce en noir et blanc, deux fois nommée aux Molières, revient au Théâtre Actuel à Avignon. Plongez dans l'univers de Chaplin en 1910, alors que le jeune Charlie s'apprête à déclarer sa flamme à une femme qui changera sa vie. Une mise en scène poétique et émouvante, fidèle à l'esthétique du cinéma muet. Ne manquez pas Smile, spectacle d'exception célébrant la magie de Chaplin.

Gérémy Crédeville au Théâtre le Paris

Nouvelle grande star de l'humour hexagonal, le lillois Gérémy Crédeville est à l'affiche du Théâtre le Paris, à Avignon, du 3 au 9 juillet 2024. Vous l'avez peut-être vu dans l'émission de Laurent Ruquier " On n'demande qu'à en rire " sur France 2, au Jamel Comedy Club ou dans "Danse avec les stars" sur TF1. Actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Enfin, il se pose une question des plus philosophiques : "et si réussir, c'était échouer ?". Réponse sur scène !

La Folle histoire de France au Théâtre Notre Dame

Créé en 2013 par la compagnie Terrence & Malik, le spectacle La folle histoire de France est l'un des grands succès du Festival Off 2017/2018. Délicieusement décalé, burlesque à souhait, ce cours d'histoire d'un nouveau genre vous fait revenir en salle de classe aux côtés d'un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5ème. Délégué, cancre ou fayot, au Théâtre Notre Dame, tout le monde participe, motivé par le prof que l'on a tous rêvé d'avoir !

Circus Baobab à La Scala Provence

Un peu de danse dans votre festival Off ! Les Circus Baobab, grands finalistes de l'émission "La France a un incroyable talent" en 2022, arrivent dans la cité des Papes pour vous offrir un show exceptionnel. Sur les planches de La Scala Provence, ces 13 acrobates virtuoses venus de Guinée portent haut et fort leur engagement pour un monde plus responsable et nous appelle ensemble à réagir face à l'urgence climatique.

Kessel au Théâtre du Roi Rene

Découvrez un portrait vibrant de l'écrivain et aventurier Joseph Kessel, incarné par le talentueux Franck Desmedt ! Grand reporter et explorateur infatigable du XXe siècle, Joseph Kessel avait une soif de vie et de liberté. Le spectacle Kessel, La liberté à tout prix retrace son existence hors du commun, offrant une immersion fascinante dans la vie de cet observateur passionné de son époque et de la nature humaine.

Le Petit Coiffeur au Théâtre des Gémeaux Avignon

Après le triomphe de Adieu Monsieur Haffmann (4 Molières en 2018), Jean-Philippe Daguerre poursuit sa merveilleuse carrière théâtrale par Le Petit Coiffeur. Bijou de création, la pièce vous transporte à la fin de l'Occupation, pendant l'été 1944. Inspirée de la célèbre photo de Robert Capa, " La Tondue de Chartres " (dans laquelle on voit une femme, crâne rasé, tenant son bébé dans les bras au moment de la Libération), on suit l'histoire de Pierre, le " petit coiffeur " qui a dû lui couper les cheveux.

Tony Saint Laurent au Théâtre le Paris

Passé maître dans l'art du stand-up, Tony Saint Laurent vous attend au Théâtre le Paris pour un show ultra-efficace et délirant. Révélé en 2013 dans la troupe du Jamel Comedy Club, il est l'un des invités récurrents de l'émission "Vendredi tout est permis" présentée par Arthur sur TF1. Il s'agit ici de son tout nouveau spectacle, Efficace, en tournée partout en France et de passage en Avignon pour le festival. A ne pas manquer !

Huis Clos au Laurette Théâtre

Pièce phare et historique du théâtre français, Huis clos de Jean-Paul Sartre se livre sur les planches du Théâtre Laurette pour le Festival Off d'Avignon 2024. Elle vous est présentée par une troupe de comédien au jeu remarquable dans une mise en scène travaillée d'une main de maitre. Sartre nous décrit son idée de l'enfer où la torture n'est pas physique : "l'enfer, c'est les autres". Trois personnages se retrouvent, à leur mort, dans une même pièce et leur procès (à huis clos) débute. Ils proviennent de milieux sociaux très différents et chacun juge son voisin sur les actes de sa vie. Leur avenir est scellé en enfer et ils ne pourront le quitter. En somme, une charmante réflexion sur le jugement d'autrui.

Frida Kahlo à La Scala provence

Helena Noguerra est une lectrice invétérée, explorant depuis toujours les genres littéraires, des classiques à la modernité. Pour elle, la littérature est une source d'inspiration et de découverte personnelle. Aujourd'hui, elle partage cette passion sur la scène de la Scala Provence et transmet son amour des livres au public. Venez découvrir son engagement à travers des lectures captivantes des correspondances de Frida Kahlo, où elle partage avec émotion et conviction comment la littérature a enrichi sa vie et celle des autres.

Sur les traces d'Arsène Lupin au Laurette Théâtre

Retrouvez la piste du fameux Arsène Lupin au Festival Off d'Avignon ! Grâce à ses talents de mentalisme, l'exceptionnel Jean-Michel Lupin use de son savoir et de son expérience sur un public (conquis) qu'il utilise comme une carte aux trésors. Voyagez en dehors de la réalité avec ce spectacle de contrôle de l'esprit et des pensées impressionnant. Avec un fil conducteur autour du célèbre "gentleman cambrioleur" Lupin, vous serez émerveillés face à cet artiste qui mêle poésie, magie et mystère.

Le Tour du monde en 80 jours au Paradise République

Le Festival OFF d'Avignon accueille cette saison un spectacle d'un nouveau genre. Le Tour du Monde en 80 jours en théâtre 4D. Au programme, des effets spéciaux, des diffuseurs de fragrance, des jeux de lumières et de fumée… plongez au cœur de cette course à la découverte du monde de Phileas Fogg. L'œuvre de Jules Vernes y est sublimé, festif et (surtout) hilarant ! C'est un pari réussi.

Le Dîner de cons au CinéVox

Comédie culte aux 9 millions d'entrées au cinéma et 3 César (pour Jacques Villeret, Daniel Prévost et Francis Veber), Le Dîner de cons revient sur le devant de la scène en 2024 pour la 58ème édition du Off d'Avignon. Anthony Joubert enfile le costume de François Pignon, comptable naïf au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Lorsqu'il est invité chez un certain Pierre Brochant pour parler de son hobby, il est loin d'imaginer que c'est en vue de participer à un dîner… particulier !

Antoine de Maximy au Théâtre le Paris

Antoine de Maximy, célèbre pour sa chemise rouge et son émission "J'irai dormir chez vous", incarne une vie d'aventures et de liberté. De fugues enfantines à Paris, à des explorations extrêmes comme sous les glaces du Groenland ou dans les volcans actifs, il a vécu une existence hors normes. Sur scène, il raconte son incroyable parcours à travers le monde, illustré par des extraits de ses films. Plongez avec délectation dans l'aventure authentique d'Antoine de Maximy !

Punk.e.s à la Scala Provence

Ne manquez pas à la Scala Provence la pièce sur Les Slits, premier groupe de punk féminin anglais, à découvrir pendant le Festival Off d'Avignon 2024 ! Plongez dans l'histoire captivante de ces pionnières du punk, formées en 1976 à Londres, qui ont su imposer leur image face à l'industrie musicale. Récompensée par 5 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale 2024, dont le Trophée du Meilleur spectacle et celui de la mise en scène par Justine Heynemann.

Jonasz au grenier au Théâtre du Roi René

À l'affiche du Théâtre du Roi René pour le Festival Off d'Avignon, découvrez un spectacle musical captivant, imprégné des plus grandes chansons de Michel Jonasz !

Dans l'atelier silencieux d'une costumière, trois mannequins de celluloid contemplent chaque jour le spectacle des émotions humaines. À minuit, ils s'animent secrètement, inspirés par le journal intime d'un ancien musicien propriétaire des lieux. À travers les mots de ce dernier, ils expriment l'amour, les rêves, les voyages, l'enfance et l'espoir d'une nouvelle vie.

La promesse Brel au Théâtre Notre-Dame

Un hommage musical exceptionnel au Grand Jacques avec La Promesse Brel, porté par Arnaud Askoy et Roland Romanelli ! Arnaud Askoy incarne avec sincérité le personnage de Brel, captivant par sa ressemblance troublante et son empreinte vocale saisissante. Le spectacle ne se contente pas de reproduire les éléments physiques de Brel, mais s'enrichit également de la flamme personnelle d'Arnaud Askoy et des arrangements originaux de Roland Romanelli. Ensemble, ils créent une expérience scénique chargée d'émotion, évoquant la magie et l'intensité de l'époque de Brel, tel un tableau impressionniste vivant.

Ados.com- Vive les vacances en famille à la Comédie au Laurette

Les vacances en famille, c'est toujours une aventure mouvementée. Retrouvez l'équipe d'Ados.com dans cette comédie familiale déjantée où Guillaume, Claire et Kévin partent enfin pour des vacances bien méritées. Mais entre les embouteillages interminables, les tentes impossibles à monter, les attaques de moustiques et les randonnées qui tournent à la confusion, chaque membre de la famille a son propre programme, mettant leur cohésion à rude épreuve.

Ne manquez pas ce succès du Festival Off d'Avignon, applaudi en 2021, 2022 et 2023 !

Le Menteur au Théâtre Girasole

Ce classique de Corneille vous plonge dans les aventures tumultueuses de Dorante. Jeune homme fraîchement diplômé, il arrive à Paris avec la ferme intention de goûter pleinement à la vie urbaine. Accompagné de son fidèle valet, il séduit deux jeunes femmes aux Tuileries en inventant une carrière flamboyante. Ce qui suit est un enchaînement de mensonges entraînant jeunes femmes, père et ami dans un tourbillon de tromperies, où l'honneur et les serments d'amitié sont mis à l'épreuve. Qui sortira victorieux de ce jeu ? Réponse au Théâtre Girasole !

Jacques et Chirac au Théâtre la Luna

Après un beau succès parisien (plus de 140 représentations), Jacques et Chirac, de Régis Vlachos s'installe en Avignon, pour le Festival Off 2024, au Théâtre La Luna ! Sur scène, trois comédiens de talent incarnent 20 personnages dans une pièce hilarante : de De Gaulle à "Pom pom pidou" en passant, évidemment, par Jacques Chirac, qui "serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches". Burlesque et drôle à souhait, vous allez craquer !

Retrouvez l'ensemble des pièces au programme du Festival Off d'Avignon 2024