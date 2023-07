Étoiles filantes 2023 : date, heure, observation, tout savoir des Perséides

ÉTOILES FILANTES. Le spectacle sera prometteur. Les Perséides, la plus célèbre des pluies d'étoiles filantes, sera observable ce mois d'août. Voici quelques conseils pour profiter pleinement du spectacle !

[Mis à jour le 25 juillet 2023 à 19h10] Moment très attendu de l'été, la pluie d'étoiles filantes des Perséides atteindra son maximum les 13 et 14 août prochains. Pour profiter au maximum de l'évènement, il faudra lever les yeux vers le ciel après le coucher du soleil, aux alentours de 22h30, afin de profiter d'un ciel sombre. Comme la nouvelle Lune se produira le 16 août, l'observation des Perséides se fera dans des conditions idéales. En effet, notre satellite apparaîtra sous la forme d'un très fin croissant qui ne gênera pas de les observer avec sa luminosité.

Si certaines étoiles filantes ne sont pas très brillantes ou que la zone dans laquelle vous vous trouvez n'est pas parfaitement dégagée, la pluie d'étoile filante des Perséides devrait tout de même vous réserver un beau spectacle. Où et comment les observer ? Télescope, jumelles ou encore à l'œil nu... quel matériel privilégier ? On vous dit tout sur ce rendez-vous astronomique qui promet de belles nuits et de nombreux vœux !

Le pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes des Perséides se tiendra dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 2023. Lors de cette nuit exceptionnelle, une centaine d'étoiles filantes seront visibles par heure environ après 22h30, au coucher du soleil.

Le pic des Perséides aura lieu les 13 et 14 août. D'après le site spécialisé Stelvision, le maximum d'activité aura lieu le dimanche 13 août entre 4h et 23h. Deux autres périodes particulièrement actives pourraient se produire le dimanche 13 août à 5h et le lundi 14 août entre 3h et 4h45. En dehors de ces moments d'activité intense, vous pourrez admirer des étoiles filantes tout au long de la période des Perséides qui s'étend jusqu'au 24 août. Pour cela, attendez que le soleil ait disparu derrière l'horizon aux alentours de 22h30 afin que le ciel soit devenu noir.

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout un chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laisse des traînées visibles plusieurs secondes. Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse. Pour vous orienter plus facilement, vous pouvez utiliser une application mobile comme Sky Tonight disponible sur Google Play ou sur l'App Store, qui vous permettra d'identifier les constellations et leur position dans le ciel.

Qu'est-ce que les Perséides ?

Constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 17 juillet au 24 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 13 au 14 août. Elle est la plus spectaculaire de toutes, avec ses 100 étoiles filantes observables à l'heure, soit une moyenne d'une étoile filante par minute !

Après les Perséides, plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes ont lieu durant le calendrier 2023/2024. Découvrez les pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, par ordre chronologique d'apparition ci-dessous :