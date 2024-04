Les étoiles filantes ne sont en fait que des débris de l'espace se déplaçant à une vitesse folle

Derrière les étoiles filantes se cachent de minuscules débris spatiaux voyageant à une vitesse fulgurante.

En contemplant le ciel nocturne et ses constellations, vous avez sûrement déjà remarqué des étoiles filantes zébrant soudainement la voûte céleste. Tantôt considérées comme des flèches tirées par les anges, tantôt interprétées comme les larmes des dieux ou encore comme des âmes en transit vers l'au-delà, les étoiles filantes sont souvent perçues comme un signe de chance qui invite à faire un vœu, mais peuvent également évoquer des présages plus sombres… Au-delà des mythes et des coutumes qui entourent ce spectacle, découvrez le phénomène scientifique qui se cache derrière ces fascinantes lueurs.

Malgré leur nom évocateur, les étoiles filantes sont extrêmement différentes des étoiles qui tapissent le ciel de nuit. Leur nom provient uniquement de leur apparence : celle d'une étoile qui chute de la voûte céleste et traverse le ciel dans une trajectoire lumineuse et fugace. Il s'agit en réalité de minuscules débris qui se déplacent dans l'espace à la vitesse folle de 160 000 kilomètres par heure. Ces débris peuvent avoir différentes natures puisqu'il peut s'agir de fragments d'astéroïdes ou de comètes mesurant au maximum la taille d'un grain de riz. Mais alors comment ces simples poussières peuvent-elles provoquer de telles traînées lumineuses dans le ciel nocturne ?

Vue d'artiste d'un météoroïde (petit corps du système solaire) traversant l'atmosphère à toute vitesse, chauffant ainsi l'air situé autour de lui © @123RF - markoaliaksandr

Tant que ces poussières errent dans l'espace, elles passent inaperçues depuis la Terre. Mais lorsqu'un de ces minuscules débris rencontre notre planète, il pénètre à toute vitesse dans l'atmosphère terrestre chauffant fortement l'air qui l'entoure. C'est ce phénomène qui se traduit par une traînée lumineuse à la fois soudaine et brève que l'on peut apercevoir depuis le plancher des vaches.

Selon les périodes de l'année, des pluies d'étoiles filantes se produisent lorsque la Terre passe dans la trajectoire d'une comète. Notre planète rencontre alors tous les débris que la comète a laissés derrière elle provoquant des séries d'étoiles filantes qui fascinent les amoureux du ciel étoilé. Ce phénomène atteint son apogée lors des Perséides au cours des mois de juillet et août, causées par la comète Swift Tuttle. À cette période, il est possible d'admirer plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure. En dehors de la saison estivale, vous pouvez contempler d'autres pluies d'étoiles filantes comme les Lyrides qui offrent un spectacle saisissant chaque année en avril.