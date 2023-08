Ces spots sont parfaits pour observer les étoiles filantes en France

Moment privilégié de l'année pour admirer les étoiles filantes, la période estivale est l'occasion d'assister à un spectacle céleste fascinant. On vous dévoile les meilleurs spots pour en profiter au maximum.

Si la majorité du territoire français est touchée par la pollution lumineuse, ne permettant pas d'observer les étoiles filantes dans de bonnes conditions, il existe tout de même une poignée d'endroits en France préservés de cette urbanisation. Sommets, plateaux isolés ou encore observatoires astronomiques, voici une liste des meilleurs spots en France pour admirer les étoiles filantes.

Ces sites de montagne sont exceptionnels pour scruter le ciel cet été

Certains endroits de France situés loin des villes subissent peu la pollution lumineuse. C'est le cas par exemple du Triangle noir du Quercy dans le Lot. Différents sites d'observation y sont aménagés, équipés de tables d'interprétation. Certains espaces protégés comme le Parc régional du Morvan, ou encore le Parc national des Cévennes sont également connus pour être des lieux préservés de la pollution lumineuse. En passant dans les Cévennes, rendez-vous à la station du Bleymard située dans le Mont-Lozère. Un spot calme et immergé en pleine nature vous attend pour un spectacle inoubliable. Pour prendre un peu de hauteur, faites un détour par le col de Prat-Peyrot à plus de 1 400 mètres d'altitude. En plus d'un superbe panorama, vous découvrirez un ciel pur, illuminé par les astres et les étoiles filantes, si vous avez un peu de chance.

Quelques observatoires proposent également aux visiteurs de venir passer la nuit dans leurs infrastructures afin de profiter du point de vue et des équipements présents. C'est le cas du fameux Pic du Midi de Bigorre pour lequel les réservations se font deux ans à l'avance. Mais rassurez-vous, d'autres observatoires sont implantés sur le territoire comme celui de Saint-Véran dans les Hautes-Alpes ou encore l'observatoire des Baronnies provençales. Vous pourrez y profiter de soirées d'observation astronomique durant lesquelles vous aurez la chance d'admirer des étoiles filantes pendant la période estivale.

Il est toutefois possible de profiter du spectacle tout en restant en région urbaine

Si vous habitez Paris, vous pouvez vous rapprocher d'une structure qui organise des soirées d'observation du ciel. Il en existe un certain nombre comme l'Uranoscope de l'Île-de-France ou l'observatoire Jean-Marc Salomon en Seine-et-Marne (77). Pour les Lyonnais, le planétarium de Vaulx-en-Velin accueille le public de la région lyonnaise et pour les Toulousains, le Balcon des étoiles organise des animations au sud de l'agglomération toulousaine. À 25 kilomètres de Bordeaux, l'observatoire de Cestas ouvre ses portes au public, tout comme l'observatoire de la Couyère à 34 kilomètres de Rennes. D'autres structures proposent également des animations du même type comme le planétarium de Strasbourg ainsi que le Club astronomique de la région lilloise qui organise régulièrement des observations nocturnes. Rendez-vous sur le site de l'Association Française d'Astronomie pour trouver un lieu proche de chez vous. L'occasion de passer une nuit magique à la belle étoile et de faire des vœux !