L'explosion d'une étoile va briller dans le ciel, vous ne la verrez qu'une fois dans votre vie

Une nouvelle étoile nommée T Coronae Borealis devrait apparaître dans le ciel d'ici quelques semaines. On vous dit tout sur cet évènement rare.

D'ici quelques semaines, nous aurons l'occasion d'assister à un évènement astronomique qu'on observe qu'une fois dans sa vie : l'apparition d'une nouvelle étoile. Le spectacle devrait être visible depuis la France mais sera cependant éphémère. En effet, cet astre, que l'on appelle également "nova" n'est pas une nouvelle étoile à proprement parler. Il s'agit d'une vieille étoile dont la luminosité va augmenter subitement avant de disparaître à nouveau pour plusieurs dizaines d'années. Il faudra donc profiter de ce spectacle à la fois unique et fugace !

L'explosion de l'étoile devrait se produire entre ce mois d'avril et celui de septembre 2024. Cette fourchette de temps est relativement large puisqu'on ne dispose d'aucune technique permettant de prévoir avec exactitude le moment où l'évènement aura lieu. Pour trouver la nova dans le ciel étoilé, il faudra trouver la constellation de la Couronne Boréale. Facilement reconnaissable grâce à sa forme en arc de cercle, vous devrez la chercher non loin de la Grande Ourse, entre les constellations du Bouvier et d'Hercule. N'hésitez pas à vous munir d'une carte du ciel pour identifier ces points de repère facilement. La nova apparaîtra à l'extérieur du demi-cercle de la constellation de la Couronne Boréale. Sa luminosité devrait être semblable à celle de l'étoile Polaire, la rendant donc facilement visible dans l'obscurité de la nuit.

Représentation de la constellation de la Couronne boréale. La nova apparaîtra en dessous de la deuxième étoile en partant de la gauche. © Jazziel - stock.adobe.com

T Coronae Borealis n'est en réalité pas une étoile unique mais un système composé de deux étoiles distinctes : une géante rouge et une naine blanche. Cette dernière, peu brillante est une étoile en fin de vie qui aspire progressivement la matière éjectée par sa voisine, la géante rouge. Lorsque la naine blanche aura accumulé suffisamment de matière, une réaction d'explosion thermonucléaire se produira, augmentant soudainement sa luminosité. C'est précisément ce qui devrait se passer dans les prochaines semaines, nous offrant la possibilité d'apercevoir à l'œil nu cette étoile située tout de même à environ 3 000 années-lumière de la Terre.

Cet évènement est relativement rare puisqu'il a lieu tous les 80 ans environ, laissant peu de chance d'en profiter plus d'une fois au cours d'une vie. La dernière fois que des terriens ont observé cette étoile remonte à 1946 et la fois précédente à 1866. Il s'agit donc d'un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte puisqu'il n'y aura pas de session de rattrapage !