Zoo de Vincennes : "Journée Frissons" le 31 octobre pour célébrer Halloween

ZOO DE VINCENNES - Le parc zoologique de Paris propose une "Journée Frissons" pour fêter Halloween et organise pendant les vacances de la Toussaint des visites guidées, exposition et ateliers sur les traces des chimères et autres créatures fantastiques.

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 12h50] Samedi 31 octobre 2020, date d'Halloween, le Zoo de Vincennes, aussi appelé Parc Zoologique de Paris, vous plonge dans un univers fantastique. Au programme de cette "Journée Frissons" qui se déroule entre 10 heures et 17 heures, sont proposés une grande parade de créatures fantastiques réalisée par la Compagnie Zizanie, des jeux et des ateliers inédits sur le thème des chimères. Et pour célébrer dignement Halloween, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20% de réduction sur son billet plein tarif adulte ou enfant (car sur place, en raison des mesures sanitaires, il n'y a pas de stand de maquillage).

Mais ce n'est pas tout : du 17 octobre au 1er novembre, le Zoo de Vincennes célèbre en beauté la période les vacances de la Toussaint avec une exposition insolite, des visites guidées, des ateliers et des animations sur le thème des créatures fantastiques. Ces rendez-vous sont l'occasion de partir à la découverte du loup, du lamantin et bien d'autres espèces hors-du-commun qui ont inspiré ces chimères et autres créatures de légendes comme les loups-garous, sirènes ou dieux égyptiens.

Le zoo de Vincennes réunit en plusieurs aires de biodiversité une faune riche, observable chaque jour par de nombreux Parisiens et Franciliens, mais aussi des visiteurs qui viennent découvrir la capitale. Le zoo ne manque pas de belles découvertes ! Retrouvez ci-dessous toutes les infos pratiques.

Depuis sa réouverture en avril 2014, le Parc Zoologique de Paris, communément appelé zoo de Vincennes, s'est affirmé comme un zoo du XXIe siècle. Un parc animalier où le visiteur est un acteur engagé, où les animaux appartenant à une même biozone vivent ensemble et où ils ont le droit de se cacher des visiteurs si bon leur semble. Un zoo où l'on parle de biodiversité et où les visites se font de manière dynamiques et interactives. En 2019, le zoo de Vincennes a fêté ses 5 ans et est désormais partagé en cinq zones géographiques dites "biozones" : Sahel-Soudan, Patagonie, Europe, Amazonie-Guyane et Madagascar. Voici les 5 nouvelles espèces accueillies au cours de l'année passée :

Les otaries à fourrure australe sont arrivés dans la zone Patagonie qui abrite déjà des pumas, des poudous des Andes, des manchots de Humboldt, des nandous de Darwin, des otaries à crinière...

sont arrivés dans la zone Patagonie qui abrite déjà des pumas, des poudous des Andes, des manchots de Humboldt, des nandous de Darwin, des otaries à crinière... Les coatis ont intégré la zone Amazonie-Guyane qui accueille plus de 60 espèces animales (saki barbu, jaguars, tapirs, tamanoirs, serpent liane, caïman nain de cuvier, paresseux, ara hyacinthe, lamantins, mygale matoutou, tortue mata-mata, piranha à ventre rouge)

ont intégré la zone Amazonie-Guyane qui accueille plus de 60 espèces animales (saki barbu, jaguars, tapirs, tamanoirs, serpent liane, caïman nain de cuvier, paresseux, ara hyacinthe, lamantins, mygale matoutou, tortue mata-mata, piranha à ventre rouge) Les suricates et otocyons sont installés dans un nouvel enclos au pied du Grand Rocher dans la zone Afrique. Dans cette zone, vous trouverez des babouins de guinée, des girafes, des lions, des rhinocéros, des flamants roses, des cigognes d'Abdim...

et sont installés dans un nouvel enclos au pied du Grand Rocher dans la zone Afrique. Dans cette zone, vous trouverez des babouins de guinée, des girafes, des lions, des rhinocéros, des flamants roses, des cigognes d'Abdim... Le blob , cet "organisme unicellulaire aux pouvoirs incroyables", a intégré la zone Europe il y a un an. Située sous le Grand Rocher dans le vivarium, découvrez aussi des grenouilles, tritons, tortues, lézards et serpents tandis qu'évoluent dans une "ambiance forestière" des loups, des lynx, des vautours et des gloutons.

, cet "organisme unicellulaire aux pouvoirs incroyables", a intégré la zone Europe il y a un an. Située sous le Grand Rocher dans le vivarium, découvrez aussi des grenouilles, tritons, tortues, lézards et serpents tandis qu'évoluent dans une "ambiance forestière" des loups, des lynx, des vautours et des gloutons. Le requin bambou est arrivé dans la zone Madagascar au mois de décembre 2019. Un trentaine d'espèces évoluent dans la zone Madagascar dont de nombreux lémuriens, des tortues, des caméléons et divers amphibiens.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Durant les vacances scolaires, les nouveaux "Rendez-vous sauvages" mettront en valeur l'ensemble des caractéristiques d'une biozone avec un focus sur les nouveaux arrivants, dans le but de valoriser l'environnement paysager et de sensibiliser le public aux interactions au sein des différents milieux naturels.

Billet adulte (à partir de 13 ans) : 20 euros

Billet réduit adulte ( à partir de 13 ans) : 17 euros (sous conditions)

Billet enfant (3-12ans) : 15 euros

Forfait Tribu : 2 adultes (à partir de 13 ans dont un de plus de 18 ans) + 2 enfants (3 à 12 ans) : 65 euros valable pour 4 personnes.

Pass annuel adulte (à partir de 13 ans) : 60 euros

Pass annuel enfant (de 3 à 12 ans) : 45 euros

Accéder à la billetterie du Zoo de Vincennes

Horaires d'été : du 1er mai au 31 août de 9h30 à 20h30.

: du 1er mai au 31 août de 9h30 à 20h30. Horaires d'intersaison automne : du 1er septembre au 24 octobre de 9h30 à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones.

: du 1er septembre au 24 octobre de 9h30 à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones. Horaires d'hiver : de 10h à 17h tous les jours, sauf le mardi – jour de fermeture hebdomadaire, sauf vacances scolaires et jours fériés.