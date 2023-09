Pleine Lune du 29 septembre : quels effets (supposés) sur les signes astrologiques ?

Appelée "Pleine Lune des moissons", la pleine Lune du 29 septembre sera doublée d'une Super Lune. Cette fois, c'est en Bélier qu'elle illuminera la Terre. Décryptons ensemble l'influence de l'astre de nuit sur les signes astrologiques.

La première pleine Lune de l'automne est aussi connue sous le nom de "pleine Lune des moissons" puisqu'il s'agit de celle qui intervient juste après l'équinoxe d'automne. Symbole d'achèvement, elle marque la fin de la période des récoltes dans l'hémisphère nord, d'où son nom. Cette année, la pleine Lune des moissons aura lieu le 29 septembre à 11h57 (heure de Paris) et sera doublée d'une super Lune, la quatrième et dernière de cette année 2023. Il s'agira d'une pleine Lune en Bélier, un signe de feu qui insufflera donc de l'énergie et dynamisera tous les signes du Zodiaque... du moins pour ceux sensibles à l'astrologie ! Vecteur de courage et d'action, cette pleine Lune apportera des énergies différentes aux uns et aux autres. Amis de l'astrologie, faisons le point sur l'influence de cette lunaison et les surprises qu'elle réserve aux différents signes.

Une pleine Lune favorable aux Béliers

Les Béliers, particulièrement concernés par cette pleine Lune, verront ressortir le meilleur de leur personnalité. C'est le moment de "passer du temps seul ou de vous consacrer à un projet qui sert vos objectifs" conseille l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily qui ajoute "Cette pleine Lune est pour vous et vos aspirations". C'est donc le moment de vous écouter et de vous concentrer sur vos aspirations. D'après Kyle Thomas, du magazine Marie-Claire, l'énergie procurée par cette nouvelle Lune sera l'occasion d'accepter de nouveaux projets professionnels sans oublier de préserver l'équilibre nécessaire entre vie privée et travail.

D'autres signes influencés par cette pleine Lune

Lors de cette pleine Lune où les relations sont au cœur des enjeux, certains signes auront l'opportunité d'affirmer leur indépendance vis-à-vis de leurs pairs. Ainsi, les Vierge et les Poissons obtiendront des éclaircissements sur la manière de concrétiser cette autonomie dans leurs projets personnels et professionnels. Joyce Duval, astrologue du magazine Femme Actuelle conseille ainsi de "profiter de cette adrénaline naturelle pour donner vos ordres, vous imposer et vous faire obéir".

Cette pleine Lune en Bélier apportera également un trop plein d'énergie difficile à canaliser pour les signes de l'Air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ces derniers devront donc éviter de laisser leur impulsivité parler et leur dynamisme se disperser dans de multiples projets au risque de se perdre. Les Scorpions devront également se méfier des débordements de leur tempérament souvent bouillonnant.