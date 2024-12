DIRECT. Championnats du monde de natation en petit bassin : Maxime Grousset vise l'or, les finales

Après la première médaille d'argent mercredi, Maxime Grousset vise la première médaille d'or de la délégation française ce jeudi 12 décembre.

En direct

17:20 - Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux ? Les championnats du monde de natation en petit bassin sont diffusés sur France 4 et France TV jusqu’au 15 décembre. 17:15 - Grousset : “Je pensais faire un petit peu mieux” Maxime Grousset, en lice en finale du 100m nage libre d’ici quelques minutes, revient sur sa demi-finale dont-il espérait mieux même s’il reste confiant : « Je pensais faire un petit peu mieux, mais sinon ça va. C’est une bonne course. Je voulais gagner ma série et c'est fait. Ce sont des prises de repères. Après le but c'est de faire mieux à chaque fois. Le but sera de passer sous les 46 et ensuite, on verra bien. Je sens une différence par rapport à si j’avais fait le 50 m papillon, après je ne perds pas beaucoup d’énergie à enchaîner les courses. En règle générale, je me sens bien.” Voir les images Politique, roi des bars... Que sont devenues les anciennes gloires de la natation française ? 17:10 - Gastaldello, au lendemain du rêve En argent sur le 50m papillon, Beryl Gastadello a empoché la première médaille française dans ces Mondiaux. Une fierté qu’elle ne cache pas : « J’ai du mal à le croire, franchement, c’est incroyable. Je suis super contente ! J’ai l’impression que j’ai fait que des erreurs, mais j’y ai cru, j’y ai cru. Je fais une reprise de nage un peu sous l’eau, je me suis dit allez, let’s go. J’ai vu qu’elle (Gretchen Walsh) était à côté, là, et je me suis dit de ne pas lâcher jusqu’au bout. Ce que j’ai vécu en 1h, on l’a vécu ensemble en plus (avec l’Américaine). Je m’en souviendrai toute ma vie. Ce sont des moments comme ça qui sont importants pour moi. C’est pour ça que je fais ça. » 17:05 - Le programme de la soirée Au programme ce jeudi soir, plusieurs épreuves et finales de ces Mondiaux de natation en petit bassin : 17h32 : Finale 100m NL femmes

17h40 : Finale 100m NL hommes

17h48 : demi-finale 50m dos femmes

17h57 : demi-finale 50m dos hommes

18h06 : Finale 200m papillon femmes

18h16 : Finale 200m papillon hommes

18h30 : Finale 100m brasse femmes

18h38 : Finale 100m brasse hommes

18h52 : demi-finale 100m 4 nages femmes

19h02 : demi-finale 100m 4 nages hommes

19h13 : Finale 400m NL hommes

19h29 : Finale relais 4*200m femmes 17:00 - Bonsoir à tous ! Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté cette troisième soirée des championnats du monde de natation en petit bassin à Budapest. Début des épreuves à partir de 17h30.

Après l'euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l'occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, "fatigué" et "épuisé" par toutes les courses et évènements. " Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir" a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? "Le vrai problème, c'est qu'entre les bassins de 50 et de 25 m, c'est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents" avait expliqué à l'époque Fabrice Pellerin.

Jeudi 12 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m dos - Femmes

Séries | 200 m papillon - Femmes

Séries | 100 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Séries | 400 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m dos - Hommes

Séries | 200 m papillon - Hommes

Séries | 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 100 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m dos - Femmes

Finale | 100 m brasse - Femmes

Finale | 200 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 400 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m dos - Hommes

Finale | 100 m brasse - Hommes

Finale | 200 m papillon - Hommes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Hommes

Vendredi 13 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 1 500 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m brasse - Femmes

Séries | 100 m papillon - Femmes

Séries | 200 m brasse - Hommes

Séries | 100 m papillon - Hommes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

À partir de 17h30 :

Finale | 1 500 m nage libre - Femmes

Finale | 50 m dos - Femmes

Finale | 200 m brasse - Femmes

Demi-finales | 100 m papillon - Femmes

Finale | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | 50 m dos - Hommes

Finale | 200 m brasse - Hommes

Demi-finales | 100 m papillon - Hommes

Finale | 100 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

Samedi 14 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m nage libre - Femmes

Séries | 50 m brasse - Femmes

Séries | 400 m 4 nages - Femmes

Séries | 50 m nage libre - Hommes

Séries | 800 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m brasse - Hommes

Séries | 400 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 50 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m brasse - Femmes

Finale | 100 m papillon - Femmes

Finale | 400 m 4 nages - Femmes

Demi-finales | 50 m nage libre - Hommes

Finale | 800 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m brasse - Hommes

Finale | 100 m papillon - Hommes

Finale | 400 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

Dimanche 15 décembre