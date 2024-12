Bernard Cazeneuve nommé Premier ministre ? Pourquoi Macron peut lui confier Matignon

Bernard Cazeneuve est de retour dans la course à Matignon et il pourrait prendre l'avantage alors que la nomination du Premier ministre est attendue ce jeudi 12 décembre, si Emmanuel Macron tient ses propres délais.

Le vent semble tourner en ce qui concerne la nomination du futur Premier ministre et il pourrait souffler dans la voile de Bernard Cazeneuve. Alors qu'une annonce est attendue dans la soirée de ce jeudi 12 décembre, à condition qu'Emmanuel Macron respecte le délai qu'il s'est lui-même fixé, l'ancien socialiste retrouve une bonne place dans la course à Matignon selon les dernières indiscrétions. Il aurait même des chances de passer devant François Bayrou qui fait office de favori depuis des jours selon certains observateurs : si le patron MoDem est le choix arrêté depuis la fin de semaine dernière, pourquoi le chef de l'Etat ne l'a-t-il pas déjà nommé ? Peut-être parce l'hypothèse Bernard Cazeneuve a rebattu les cartes.

L'ancien Premier ministre de François Hollande déjà cité comme une sérieuse option pour Matignon cet été avant la nomination de Michel Barnier n'avait pas convaincu faute d'un soutien suffisant à gauche. Trois mois plus tard, la donne a changé. Bernard Cazeneuve est poussé par plusieurs personnalités à gauche comme Raphaël Glucksmann du parti Place publique ou François Hollande qui siège parmi les députés socialistes. Le PS semble d'ailleurs plus enclin à soutenir le sexagénaire que cet été et demande dans un communiqué "la nomination d'un Premier ministre de gauche", conformément aux résultats des législatives du 7 juillet mais pas forcément issu du Nouveau Front populaire (NFP), à qui il "reviendra d'organiser le travail et de rendre possibles les compromis". Et le patron du PS, Olivier Faure, qui s'opposait à l'hypothèse Cazeneuve en août a revu sa position indiquant ne pas être opposé à l'ancien socialiste, mais précisant ne pas savoir ce qu'il comptait faire en étant nommé à Matignon.

Les chances de Bernard Cazeneuve d'éviter la censure

A condition de rassurer le PS et de s'aligner sur ses priorités, Bernard Cazeneuve semble en mesure de compter sur les voix de ces députés. Chose qui sera plus difficile auprès des Ecologistes. Marine Tondelier, la cheffe de file des Verts a estimé le 12 décembre sur France 2 que l'ex-Premier ministre "ne peut pas nous représenter" puisqu'il s'est vivement opposé au NFP. Inutile d'espérer le soutien des insoumis en raison de l'aversion réciproque entre le parti et Bernard Cazeneuve. Reste que les élus communistes pourraient selon la politique menée par l'ancien socialiste soutenir une nomination de Bernard Cazeneuve.

Alors que l'homme politique semble en mesure de parler avec le bloc central, les échanges entre François Bayrou et Bernard Cazeneuve ont été nombreux, il pourrait aussi avoir la sympathie de certaines personnalités de droite qui saluent sa farouche opposition à la France insoumise. Delà à soutenir un gouvernement Cazeneuve ? Laurent Wauquiez, patron des députés de la droite, a assuré que son groupe ne voterait pas la censure même si sa famille politique était absente du gouvernement. De quoi laisser des chances à l'homme de gauche.

Arithmétiquement, Bernard Cazeneuve pourrait résister à une motion de censure avec le seul soutien du PS à gauche, mais à condition d'être assuré des votes du bloc central (EPR, MoDem, Horizons) de la droite LR et des élus Liot, ce qui porterait le nombre de soutiens à 299, quand la majorité absolue est fixée à 289. En ajoutant les votes du PCF, Bernard Cazeneuve aurait une marge de manouvre plus importante même en cas de volte-face d'une partie de la droite.

Cazeneuve prêt à une "vraiee cohabitation", et aux compromis ?

Lorsqu'il était approché pour Matignon il y a quelques mois, Bernard Cazeneuve précisait la ligne qu'il tiendrait en tant que Premier ministre : "une vraie politique de gauche, crédible" ainsi qu'une "vraie cohabitation avec Emmanuel Macron", rapportait un de ses proches au Parisien. Une position qui peut satisfaire le PS et le PCF, moins les autres forces. Mais l'ancien socialiste le sait pour tenir à Matignon il faudra se montrer capable de compromis. Reste que quelques sujets programmatiques pourraient tout de même coincer : Bernard Cazeneuve veut remettre en cause la réforme des retraites, un sacrifice auquel le Président n'est pas prêt tant qu'il dispose d'autres options.

La balance des pour et contre sera-t-elle favorable à Bernard Cazeneuve ? Un soutien d'Emmanuel Macron estime auprès de Franceinfo que la nomination de l'homme de gauche à Matignon "produirait son petit effet" et rappelle que le chef de l'Etat "adore surprendre".