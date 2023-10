Pleine Lune du 28 octobre : quels signes astrologiques seront les plus touchés ?

La pleine Lune en Taureau du 28 octobre promet d'être suivie par les amateurs d'astrologie. Ellepourrait être une période mouvementée pour certains d'entre nous. Quels sont les signes les plus touchés par cette Pleine Lune et quels seront ses effets ?

La pleine Lune de ce mois aura lieu dans quelques jours, le samedi 28 octobre et sera doublée d'une éclipse de Lune. Également appelée Pleine Lune du Chasseur car elle intervient en pleine période de migration pour de nombreuses espèces d'oiseaux, c'est un moment fort en bouleversements pour certaines personnes si l'on en croit l'astrologie, une passion qui rappelons-le, n'a pas de preuve scientifique.

Au cours de cette période tous les signes seront invités à se concentrer sur leurs besoins et à faire la part des choses entre les envies toxiques et celles qui apportent une réelle satisfaction. Cette pleine Lune du Taureau qui sera doublée d'une éclipse partielle devrait donc être un moment d'introspection et de changement.

Le Taureau et le Scorpion au centre de cette Pleine Lune

Cette pleine Lune du Chasseur aura lieu en Taureau, ce qui place ce signe au cœur de toutes les attentions. Ce signe de Terre sera particulièrement touché par les bouleversements induits par cette pleine Lune. Ce sera le moment de "diriger votre attention sur vous-même plutôt que sur les relations qui ont captivé votre attention ce dernier mois" explique l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily. D'après elle, il ne faut pas avoir peur d'être un peu égoïste durant cette période où la priorité est de satisfaire vos envies et de favoriser votre épanouissement personnel.

Deuxième signe central de cette pleine Lune, le Scorpion pourrait traverser une période de changements dans ses relations. Natacha Merani, astrologue pour le magazine Marie-France encourage ce signe à faire des efforts de communication en amour afin de rester en phase dans son couple. De même, Chelsea Jackson propose au Scorpion de considérer le soutien offert par ses proches et de ne pas avoir peur de creuser plus en profondeur les relations qui le nécessitent.

D'autres signes affectés par la Pleine Lune du Chasseur

Selon Chelsea Jackson, d'autres signes pourraient voir leurs habitudes légèrement bouleversées par cette période pleine de surprises. Parmi ces signes plus sensibles que d'autres aux énergies procurées par cette pleine Lune, on trouve le Lion qui pourrait voir sa carrière professionnelle évoluer soudainement par la reconnaissance qu'on lui manifeste. Cette transformation pourrait se concrétiser par une prise de décisions et des modifications qui participeront à sa réussite.

Enfin, d'après l'astrologue du Elite Daily, cette pleine Lune du Chasseur sera l'occasion pour le Verseau de se concentrer sur le confort de sa maison. Il devrait ainsi chercher à mettre de côté son penchant social pour améliorer le bien-être qu'il ressent dans son foyer.