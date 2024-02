Pleine lune 2024 : quels effets sur votre signe le 24 février ?

PLEINE LUNE. La dernière pleine lune de l'hiver aura lieu ce samedi 24 février 2024 en Vierge. Certains signes astrologiques verront leur quotidien bouleversé par les énergies positives et négatives qu'elle insufflera. Découvrez si le vôtre en fait partie !

La deuxième pleine lune de l'année 2024 aura lieu le 24 février à 13h30 (heure de Paris) dans la constellation de la Vierge. Également connue sous le nom de "pleine lune de Neige" à cause de la saison hivernale au cours de laquelle elle intervient, elle trouve d'autres appellations dans différentes cultures comme "pleine lune de glace" dans le monde celte ou encore "pleine lune de la faim" dans certains peuples amérindiens en raison de la saison qui limite fortement les possibilités de cueillette ou de chasse.

Annonciatrice de l'arrivée du printemps, cette pleine lune apporte avec elle un vent de renouveau et de remise en question. Elle aura lieu sous le signe de la Vierge, un signe raisonné, prudent et doté d'un sens aigu de l'analyse qui devrait vous aider à y voir plus clair dans votre existence. Selon l'astrologue Joyce Duval dans le magazine Femme Actuelle, cette période propose à chacun un moment de réflexion qui vous permettra de faire le point sur différents aspects de votre vie, qu'il s'agisse d'éléments professionnels ou personnels. L'astrologue précise que durant cette période, "on lève le voile et on prend le temps de réfléchir, on se secoue et secoue les idées reçues pour faire un point et savoir où on en est".

Le signe le plus touché par les effets de cette pleine lune sera sans aucun doute celui de la Vierge pour qui cet évènement astrologique insufflera un certain bouleversement et sera source de perturbations dans un quotidien bien rodé. L'astrologue Natacha Merani du magazine Marie-France ajoute que cette période pourrait "apporter son lot de stress" pour le signe de la Vierge qui y verra néanmoins l'opportunité de mettre fin à un cycle grâce à sa capacité d'analyse. Attention toutefois à la fatigue résultant de cette nouvelle lune qui risque de prendre beaucoup de place dans votre esprit !

Les autres signes de Terre, le Taureau et le Capricorne, pourraient ressentir intensément les effets de cette pleine lune de Neige. Selon l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily, le Taureau aura tout intérêt à faire de la place aux activités qui lui font du bien et repousser autant que possible l'autocritique qui l'empêche d'en profiter. Pour sa part, le Capricorne verra en cette pleine lune le moment idéal pour investir son énergie dans un sujet qui l'intéresse et qui exige de la concentration. Posez des questions et renseignez-vous. C'est l'occasion d'obtenir les éclaircissements qui vous manquent !