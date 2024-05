Pleine Lune des fleurs de mai 2024 : un vent de printemps souffle sur certains signes astrologiques

Avec la pleine lune de ce jeudi 23 mai 2024, c'est une énergie de créativité et de positivité qui s'invite dans nos vies. Découvrez ses effets sur votre signe astrologique.

La pleine lune du mois de mai devrait apporter avec elle une fraîcheur printanière et une envie d'aventure. Survenant à la période de l'année où la nature s'épanouit, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme "pleine lune des fleurs" ! Au printemps 2024, elle tombe ce jeudi 23 mai à 15h53 sous le signe du Sagittaire, un signe de Feu. Accrochez-vous car cette pleine Lune risque d'être riche en émotions pour certains signes !

Le Sagittaire, le Taureau et le Lion surfent sur la vague

La pleine Lune des fleurs devrait insuffler une énergie positive auprès de différents signes du zodiaque. Si vous êtes du signe du Sagittaire, il s'agit de votre pleine Lune. Vous vous sentirez plein d'énergie et particulièrement sensible aux émotions qui vous traversent. Dans le magazine Femme Actuelle, l'astrologue Isabelle Elvira vous conseille de profiter de cet état d'esprit "pour prendre conscience de vos sentiments, de vos erreurs et éventuellement, des conséquences de vos actes avec un ancien amour". Mettez à profit l'énergie procurée par la pleine Lune pour vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. D'après l'astrologue Natasha Merani du magazine Marie France, tous les voyants sont au vert pour les Taureaux qui bénéficient d'une aura positive et peuvent profiter de cette période pour prendre des décisions. "Osez le changement sans crainte" affirme l'astrologue. Même son de cloche du côté du Lion qui aura la chance de profiter d'une ambiance optimiste et propice à "l'expression de sa personnalité et à la romance"...

La pleine Lune des fleurs aura lieu dans le signe du Sagittaire. © jakkapan - stock.adobe.com

La Vierge, le Capricorne et le Poisson dans la tourmente

Pour d'autres signes, cette configuration astrologique devrait amener avec elle quelques difficultés. C'est le cas de la Vierge qui pourrait voir se glisser quelques grains de sable dans un quotidien bien huilé. Entre tensions et incompréhensions au sein du foyer, il va falloir faire preuve de diplomatie. De la même manière, si vous êtes Capricorne, vous devrez faire l'effort de vous jeter dans le vide et de prendre des risques. "Sautez le pas", vous conseille Natasha Merani. Pour les Poissons, la période devrait se révéler troublée mais pourrait bien tourner en votre faveur si vous faites des choix éclairés et dirigés vers votre vie de famille.

Une énergie bénéfique pour la plupart des signes

La tendance générale de cette pleine lune des fleurs s'oriente vers des "remises en question positives "rapporte Isabelle Elvira. Tous les autres signes, le Bélier, le Gémeaux, le Cancer, la Balance, le Scorpion et le Verseau, sont donc invités à explorer leur propre personnalité ainsi que celle de leurs proches. Il s'agit d'un moment propice à l'improvisation qui nous permet de nous lancer plus facilement à l'aventure. D'après Natasha Merani, il s'agira également d'une période où la bonne humeur domine et nous offre l'opportunité de prendre soin de nos relations sociales.