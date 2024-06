Mort d'Anouk Aimée : "Un homme et une femme", "La Dolce Vita"... Les plus grands films d'une actrice marquante

13:30 - "Un homme et une femme", le plus grand rôle d'Anouk Aimée

S'il y a bien un rôle pour lequel on se souviendra d'Anouk Aimée, c'est bien celui qu'elle a joué dans Un homme et une femme. Sorti en 1966, cette romance réalisée par Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant suit la rencontre de deux veufs inconsolables qui finissent par tomber passionnément amoureux, malgré leur chagrin respectif d'avoir perdu leurs anciens partenaires. Véritable succès critique, ce long-métrage a obtenu la Palme d'or l'année de sa sortie, mais également l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario original en 1967. Deux suites verront le jour : Un homme et une femme vingt ans déjà et Les plus belles années d'une vie.