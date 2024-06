Malade, Pierre Garnier annule de nouveaux concerts

En raison de son état de santé, Pierre Garnier doit annuler plusieurs concerts, notamment avec la Star Academy.

"Je dois encore me reposer" : mauvaise nouvelle pour les fans de Pierre Garnier, contraint, une nouvelle fois, de rester loin de la scène. Le chanteur, gagnant de la dernière saison de la Star Academy, annonce dans une story postée sur Instagram à la mi-journée, que pour des raisons de santé, il ne sera pas présent pour les prochains concerts. L'artiste avait déjà dû renoncer aux dates de la tournée Star Ac' à Toulouse et à Tours le week-end dernier.

"Mon état de santé m'ayant contraint à annuler ma présence lors des concerts du week-end passé ne s'étant pas encore amélioré, je dois encore me reposer, commence Pierre Garnier sur Instagram. Je ne pourrai malheureusement pas assurer la soirée Deezer Purple Door, ainsi que les prochains concerts de la Star Academy prévus à Genève, Aix en Provence, Narbonne, Pau et Bordeaux."

Et de conclure : "Ne vous inquiétez pas pour moi, je fais le nécessaire pour pouvoir revenir en pleine forme et profiter à vos côtés des derniers shows qui arrivent." Si Pierre Garnier est de nouveau sur pied, il devrait remonter sur scène le 27 juin à Orléans, pour les six dernières dates de la tournée de la Star Academy. Si aucun détail n'a filtré sur la nature du mal qui contraint le jeune chanteur au repos, le rythme de sa vie depuis la sortie du télé-crochet de TF1 est pointé du doigt par certains : entre la sortie de son premier album, les promos diverses et la tournée de la Star Ac'.