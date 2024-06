Nouvelle lune du 6 juin : chance et bonne humeur garanties pour trois signes astrologiques

La nouvelle lune du 6 juin 2024 est imminente et promet de belles émotions pour certains signes du zodiaque. Découvrez si vous faites partie des chanceux !

Le jeudi 6 juin à 14h37 aura lieu la nouvelle lune du mois dans le signe du Gémeaux. Cet évènement astronomique qui verra la Lune disparaître totalement du ciel étoilé s'accompagnera d'effets significatifs sur quelques signes du zodiaque. Symbole d'un cycle qui débute, cette nouvelle lune devrait favoriser trois signes astrologiques qui bénéficieront d'énergies positives tandis que d'autres devront redoubler de vigilance pour tirer parti de la situation et traverser cette phase lunaire sans encombre.

Une belle période pour le Bélier, le Gémeaux et le Verseau

La chance sera au rendez-vous pour ces trois signes qui pourront profiter pleinement de la lunaison générant bonheur et authenticité dans leur vie. Le Bélier pourra mettre en avant sa franchise durant cette période. "Votre honnêteté vous apportera de nouvelles opportunités" rapporte l'astrologue Natasha Merani du magazine Marie France. Même son de cloche pour le Verseau qui verra sa spontanéité se révéler dans toute sa splendeur. Sous le feu des projecteurs, la transparence sera donc mise à l'honneur pour ce signe. Enfin, le Gémeaux sera également de la fête puisque la nouvelle lune devrait le placer "dans les meilleures dispositions pour effectuer des changements positifs" explique l'astrologue. C'est donc un vent de renouveau qui souffle sur ce signe et pourrait faciliter des transformations bénéfiques.

La nouvelle lune du 6 juin 2024 aura lieu dans le signe du Gémeaux © mode_list - stock.adobe.com

Méfiance pour la Vierge, le Sagittaire et le Poisson

Si cette nouvelle Lune semble apporter un vent de bien-être à différents signes, ces trois-là risquent de ne pas se sentir aussi épanouis dans cette lunaison. La Vierge pourrait se retrouver contrainte à instaurer une certaine rigueur dans son quotidien pour consolider nombre de ses projets et leur permettre de se développer sur des bases solides dans le futur. Du côté des Poissons, les remises en question seront bien réelles et pourraient avoir des conséquences comme celle de "déménager soudainement ou réaménager leur espace", selon l'astrologue Thomas Kyle cité dans le magazine Marie Claire. Pour sa part, le Sagittaire aura tout intérêt à prendre soin de sa zone de confort pour gagner en confiance et être capable d'explorer le monde extérieur.

Une nouvelle lune placée sous le signe de la créativité

Pour les autres signes, le Taureau, le Cancer, le Lion, la Balance, le Scorpion et le Capricorne, cette nouvelle lune en Gémeaux devrait apporter une dynamique d'ouverture vers les autres mais également vers de nouveaux horizons. Il s'agira donc d'une période riche en rencontres et en curiosité qui vous poussera à vous tourner vers de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à tenter des activités inédites et à donner corps à vos idées, c'est le moment idéal !