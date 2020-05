Commerces ouverts ou fermés : les restaurants rouvrent le 2 juin, la liste

RESTAURANTS OUVERTS - Des établissements encore fermés, comme les restaurants, bars, cafés, salles de sport ou théâtres, vont rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin, date de la deuxième phase de déconfinement. Découvrez la liste et les conditions de réouverture selon la zone dans laquelle vous vous trouvez.

[Mis à jour le 28 mai 2020 à 18h58] Ce mardi 2 juin 2020, les restaurants, bars et cafés rejoignent la liste des commerces qui ont l'autorisation de rouvrir, mais avec un protocole strict. En zone orange (c'est à dire en Île-de-France, Guyane et Mayotte - voir la carte), seules les terrasses des cafés, bars et restaurants seront ouvertes aux clients. Seuls les restaurants, bars et cafés situés en zone verte peuvent rouvrir totalement.

A l'intérieur comme en terrasse des restaurants, bars et cafés, le port du masque sera obligatoire pour le personnel et les clients quand ils se déplacent hors de leur table et il faudra respecter la distance d'1 mètre entre chaque groupe de table. Par ailleurs, il ne sera possible de se réunir qu'à 10 personnes maximum à une même table. Il faudra respecter les mesures barrières et se laver les mains régulièrement. Pour les restaurants, cafés ou bars en zone verte, il sera interdit de consommer debout à l'intérieur.

Dans les autres commerces, un cahier des charges stricte est imposé à tous les commerçants pour limiter le nombre de clients. Le port du masque grand public est recommandé pour les personnels et les clients lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. Un commerçant a le droit d'imposer à ses clients le port du masque.

En revanche, les établissements rassemblant beaucoup de monde, comme les boîtes de nuit, salles de jeux ou stades, ne rouvriront pas le 2 juin 2020. Le Premier ministre a annoncé que l'exécutif prendrait une décision au cours de la semaine du 22 juin, date de la troisième phase du déconfinement, quant à une reprise des activités de ces établissements.

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m², qui ont une zone de chalandise "qui va au-delà du bassin de vie et qui génère des déplacements et des contacts que nous ne voulons pas encourager", selon les propos du Premier ministre Edouard Philippe, ne vont, quant à eux, toujours pas tous rouvrir. Les préfets des régions s'expriment au cas par cas. Découvrez, ci-dessous, la liste complète des établissements ouverts ou fermés durant cette deuxième phase du déconfinement.

Cafés, bars et restaurants (Attention : seules les terrasses sont ouvertes pour les cafés, bars et restaurants situés en zone orange soit en Île-de-France, Guyane et Mayotte)

Les parcs de loisirs en zone verte (pour les activités permettant la distanciation physique et une zone maximale de 5000 personnes)

(pour les activités permettant la distanciation physique et une zone maximale de 5000 personnes) Les piscines en zone verte (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin)

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Les gymnases en zone verte (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin)

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Les salles de sport en zone verte (excepté pour les sports de contact) (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin)

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Les salles de spectacle en zone verte (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Si les événements ont lieu en plein air, ils seront limités à 5 000 personnes.

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Si les événements ont lieu en plein air, ils seront limités à 5 000 personnes. Les théâtres en zone verte (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin). Si les événements ont lieu en plein air, ils seront limités à 5 000 personnes.

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin). Si les événements ont lieu en plein air, ils seront limités à 5 000 personnes. Les campings en zone verte (dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin)

(dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin) Les médiathèques et bibliothèques

Les musées (attention : certains lieux pourraient temporiser leur réouverture le temps de mettre en place les dispositifs sanitaires nécessaires)

(attention : certains lieux pourraient temporiser leur réouverture le temps de mettre en place les dispositifs sanitaires nécessaires) Les monuments

Les parcs et jardins, même en zone orange

Les plages

Les lacs et les rivières

Les cimetières

Lieux de culte

Les hôtels, pensions de famille et résidences de tourisme en catégorie O

Tous les commerces (toutes sortes de boutiques, même les salons de coiffure, les fleuristes, les enseignes d'habillement, les magasins de bricolage) à l'exception des centres commerciaux de plus de 40 000 m² , qui peuvent rouvrir uniquement sur décision du préfet de région. Ces derniers peuvent par exemple, décider de n'ouvrir que les sections alimentaires.

, qui peuvent rouvrir uniquement sur décision du préfet de région. Ces derniers peuvent par exemple, décider de n'ouvrir que les sections alimentaires. Les marchés de plein air et halls couvertes autorisés sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité.