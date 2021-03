Pass sanitaire et Covid : comment ça marche ? Pour quand ?

PASS SANITAIRE - La mise en œuvre d'un pass sanitaire présentant un test négatif ou une preuve de vaccination est à l'étude par le gouvernement, dans le but de pratiquer différentes activités de loisirs, comme d'aller au restaurant ou se rendre au musée à l'ère du Covid-19.

[Mis à jour le 2 mars 2021 à 15h57] Ce jeudi 4 mars 2021, le président de la République Emmanuel Macron va présider une réunion interministérielle à l'Élysée pour définir les modalités d'un pass sanitaire qui aura pour objectif de réguler l'accès aux restaurants, salles de sport et lieux culturels comme les théâtres, cinémas et musées, fermés actuellement à cause du Covid-19. Ce pass sanitaire "va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés " avait annoncé Emmanuel Macron au cours d'une réunion avec les 27 dirigeants de l'Union européenne le 25 février.

Covid-19: Emmanuel Macron évoque la création dun "pass sanitaire" pic.twitter.com/UbenwunaKM — BFMTV (@BFMTV) February 25, 2021

Ce pass sanitaire, vraisemblablement sous un format dématérialisé, ne sera "pas un passeport vaccinal", mais une sorte de carnet de santé qui devrait présenter le résultat des tests au Covid-19 négatifs, une attestation de non-symptômes ou la preuve d'une vaccination du titulaire. Des QR codes placés à l'entrée des restaurants et des établissements culturels pour permettre l'enregistrement du titulaire du dispositif seront aussi à l'ordre du jour de cette réunion.

A quoi ressemblerait le pass sanitaire et quand sera-t-il mis en place ? Qu'en est-il des Français qui ne disposeraient pas de smartphone ? Nos éléments de réponse ci-dessous :

Le pass sanitaire devrait avoir une apparence similaire à l'application Tous anti-covid, ou pourrait même être couplé à cette dernière. Il intégrerait des éléments relatifs à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir sa vaccination anti-Covid éventuelle, son dernier test négatif (de 48 heures à 72h avant) ou une attestation de non-symptômes. Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 23 % de la population selon le Baromètre du numérique 2019), le pass sanitaire pourrait prendre la forme d'une carte ou d'un papier. Un QR code placé à l'entrée d'un établissement culturel, d'une salle de sport ou d'un bar ou d'un restaurant permettra au titulaire de scanner le pass sanitaire afin de s'enregistrer, ce qui permettra de réguler les lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Ce qu'il faut bien souligner, afin qu'il n'y ait pas de "confusion" sur le sujet, comme l'a souligné le président de la République en conférence de presse, c'est que le pass sanitaire "ne pourra pas être soumis au vaccin". "Si on arrive à un moment dans le printemps à ouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'avons pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous", a-t-il ajouté.

.@CBeaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur l'idée d'un pass sanitaire : "La vaccination ne peut pas être le sésame unique de la réouverture des activités sinon on créé une société à deux vitesses, très injuste" #QuestionsPol pic.twitter.com/9Ec3017VF7 — France Inter (@franceinter) February 28, 2021

Alors que l'application TousAntiCovid n'a jamais été rendu obligatoire, la mise en œuvre d'un pass sanitaire va forcément "poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés", selon les propos du président de la République, qui sous-entend que l'utilisation du pass sanitaire sera rendue obligatoire pour se rendre dans les établissements culturels ou de loisirs.

"On n'a jamais vu au sein d'un pays un tel système", a souligné Alice Desbiolles, médecin spécialiste en santé publique, auprès de 20 Minutes. "Normalement, à l'exception du vaccin DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) pour les enfants, rien ne peut obliger à diffuser des informations de santé, censée être confidentielles. Cela pourrait créer un dangereux précédent déontologique et éthique", s'est-elle inquiétée. "On ne peut pas forcer à recevoir un traitement, un test ou un produit de santé, encore moins avec chantage à la vie sociale. Dans ce cas, où s'arrête-t-on ?" La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a quant à elle émis certaines réserves concernant l'usage du QR Code : "Le traitement de ces informations, et en l'espèce par les pouvoirs publics, doit faire l'objet de la plus grande vigilance".

Aucune date précise n'est arrêtée pour le moment mais le Président de la République a évoqué l'idée d'une utilisation au printemps, "sans préempter le sujet" et devrait annoncer la nouvelle d'ici quelques semaines. La mise en place de ce pass sanitaire sera de toute manière conditionnée à la réouverture des musées et autres établissements culturels ou de loisirs. Le gouvernement doit tout d'abord tirer les conclusions de ses expérimentations, évoquées ci-dessous, avant d'envisager toute entrée en vigueur du dispositif.

A compter du 11 mars 2021, Air France testera un dispositif similaire (l'application mobile ICC AOK Pass, qui numérise la version papier des tests négatifs effectués par les voyageurs) pour ses vols vers l'outre-mer (sur les liaisons entre Paris-CDG et Pointe-à-Pitre et Paris-CDG et Fort-de-France). Pendant quatre semaines, les expériences et avis des utilisateurs volontaires, dans des conditions réelles de fonctionnement, seront recueillis.

Par ailleurs, l'exécutif est actuellement en train d'expérimenter la réouverture de certains musées, cinémas et salles de spectacle à Paris, Marseille et Lyon. Deux concerts test vont par ailleurs se dérouler "dans la deuxième quinzaine de mars", à Marseille d'une part, où près de mille personnes sont attendues dans la salle de spectacle du Dôme, assis avec la possibilité de se lever, et à Paris d'autre part, où 5 000 personnes participeront à un concert debout dans la salle AccorHotels Arena. En savoir plus.