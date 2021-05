QR code : obligatoire au restaurant dès le 9 juin ? Les infos

QR CODE et COVID - A partir du 9 juin, les établissements recevant du public comme les restaurants ou les salles de sport demanderont de scanner un QR Code à l'entrée via l'appli Tous Anti Covid. Quelles sont les raisons, les objectifs, le scan de QR Code sera-t-il obligatoire ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 14h38] Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un QR Code, il va falloir vous y mettre ! L'application Tous Anti-Covid sera prochainement enrichie d'une nouvelle fonctionnalité dite Tous Anti-Covid Signal. L'objectif ? Remplacer les carnets papiers mis dans les restaurants et bars l'été dernier pour informer les clients qu'ils ont pu croiser lors de leur repas un client qui s'est avéré après coup positif au Covid-19. Plus pratique, ce format de QR Code doit également permettre de mieux faire remonter les chaînes de contamination et les contrer plus rapidement cet été. Il ne sera toutefois pas obligatoire mais sera une option sans doute plus facile à mettre en place pour les restaurateurs. Ce QR Code ne sera pas relié au pass sanitaire et n'aura donc rien à voir avec une éventuelle vaccination. Quel sera dès lors l'objectif, les règles, sa date de mise en place ? Voici ce que l'on sait.

Version améliorée du code-barres, le QR code est un graphique carré composé de modules noirs sur fond blanc qui sont une représentation d'une suite de chiffres ou de lettres codés. Le QR code stocke des informations, jusqu'à 2 kilo-octets de données, et les rend accessibles instantanément après avoir été scanné, d'où la définition de "QR" qui signifie "Quick Response" ("Réponse rapide" en français).

Le scan du QR code s'effectue à l'aide de l'appareil photo ou d'une application d'un smartphone ou d'une tablette. Il suffit de diriger la caméra en direction du QR code, de le scanner à l'aide de l'application ou de le photographier à l'aide de l'appareil photo, puis de consulter l'URL intégrée proposée sur l'écran.

Afin de remplacer le "carnet de contact" mis en place à l'automne 2020, qui ne simplifiait pas la tâche aux restaurateurs, un QR Code sera affiché à l'entrée des restaurants et bars, flashé par les clients munis d'un smartphone ou d'une tablette. Le client le scannera, ce qui indiquera à l'appli son heure de passage. Inutile de le représenter à la sortie, l'application calculant une durée de présence de deux heures.

Ce QR code permettra de remonter la chaîne de contamination dans le cas où un utilisateur ayant déjeuné ou dîné au même moment dans le restaurant se déclare positif au Covid-19, dans un délai de 3 jours. Une alerte sera alors envoyée à tous les utilisateurs concernés qui devront alors se faire tester et/ou s'isoler selon le niveau d'alerte proposé, en concertation avec Santé publique France et l'UMIH, le syndicat des hôteliers et restaurateurs. L'alerte sera envoyée via l'application TousAntiCovid.

Le QR Code ne sera pas obligatoire pour les restaurateurs qui pourront opter pour un carnet papier comme à l'été 2020. " Mais je ne le conseille pas… le QR code facilite la tâche du personnel et des clients ", estime Laurent Fréchet, du Groupement national des indépendants (GNI), interrogé par Ouest-France. Le carnet papier sera de toute façon tout de même présent. Les clients qui ne disposent pas de smartphone devront y saisir leurs coordonnées.

Si un cas positif est détecté et que vous avez été signalé dans le même endroit que cette personne positive au Covid-19, une alerte orange sera envoyée, invitant à se faire tester rapidement et à limiter les contacts. Si trois personnes ou plus ayant déjeuné dans le restaurant s'avèrent positives les jours suivants, une alerte rouge sera alors envoyée avec consigne de s'isoler et se faire tester. Un décret publié le 12 février 2021 et relayé par le JDD autorise les QR code à identifier les personnes qui se rendent dans les établissements recevant du public (ERP), à partir de l'application TousAntiCovid. La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) estime que le dispositif respecte les règles de la protection des données personnelles puisque le QR code ne géolocalise, ni ne trace les déplacements de l'utilisateur et de plus, les données sont stockées de manière temporaire.

Ce QR code pourra être scanné dans l'application TousAntiCovid, via une nouvelle fonctionnalité nommée Signal. Le scan du QR Code permet à l'application d'enregistrer votre date et heure de passage dans le lieu en question. L'agence régionale de santé et l'assurance maladie sont ensuite chargée du traçage et du dispositif d'alerte.

Le dispositif via QR Code sera activé le 9 juin, lors de la réouverture des restaurants, espaces intérieurs compris (avec une jauge de 50% de remplissage). Le dispositif a justement été pensé pour cela. "Il ne sera pas nécessaire d'utiliser un cahier de rappel classique ou numérique en terrasse ou au cinéma, explique le cabinet du secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, Cédric O, dans les colonnes du Parisien. "Nous avons ciblé les espaces clos mal aérés où le port du masque n'est pas continu et où le virus peut se transmettre à plus de cinq mètres de distance, ainsi que plusieurs heures après le départ d'une personne infectée."

L'usage devrait être le même que dans les bars et les restaurants : à l'entrée de l'établissement les clients seront invités à scanner le QR code. De la même façon, le QR code permettra de filtrer les entrées et remonter les chaînes de contaminations au Covid-19.

Les données conservées seront moins intrusives que le carnet papier à l'entrée des restaurants où il fallait noter identités, numéro de téléphone et signature. "Il n'y a pas d'historique de lieu mais uniquement des corrélations faites entre les différents QR code, et toutes les données sont effacées au bout de 15 jours", assure-t-on au gouvernement. Le ministre des PME, Alain Griset, se montre aussi rassurant dans les colonnes du Parisien. "Ces QR code sont totalement anonymes et ne permettent ni de retrouver le nom, ni l'adresse des lieux. Les clients et les professionnels ne seront pas montrés du doigt si un cluster se forme dans un établissement. L'objectif est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de rebond de l'épidémie durant cette période transitoire et que l'on puisse reprendre en sécurité le cours normal de nos activités dès la fin juin."