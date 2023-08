Cette astuce vous garantit de récupérer votre valise en premier à la descente de l'avion

Vous en avez marre d'attendre vos bagages à la descente de l'avion ? Découvrez l'astuce imparable pour récupérer en premier votre valise en soute. Etonnamment, elle avantage pas mal les retardataires !

A l'atterrissage d'un vol, on a tous la même crainte d'une attente interminable avant de récupérer ses bagages enregistrés en soute, surtout en période de vacances scolaires. Heureusement, il existe des astuces pour que vos valises soient positionnées en premier sur le tapis, et la plus courante est assez surprenante :

Enregistrer vos bagages en soute le plus tard possible

Non, ce n'est pas une blague. Avant le décollage de votre avion, plus vous enregistrerez vos bagages en soute au dernier moment, mieux vous serez servis à l'arrivée ! Alors que les voyageurs sont toujours priés d'arriver à l'aéroport quelques heures avant leur vol pour s'enregistrer le plus tôt possible, vous enregistrer au plus tard vous garantira pourtant de voir votre valise descendre en premier sur le carrousel à l'arrivée de l'avion.

Thomas Lo Sciuto, agent de piste et d'embarquement dans un aéroport régional des États-Unis, confirme cette information sur le forum Quora : "les sacs seront toujours chargés d'avant en arrière sur les chariots à bagages, donc si vous vous enregistrez en dernier, vos bagages seront dans le dernier chariot à bagages, qui sera embarqué en dernier dans l'avion et déchargé en premier une fois arrivé à destination".

Demandez à avoir un autocollant "fragile" sur votre valise

Certes, pour certains, l'enregistrement tardif pourrait causer plus de stress que d'attendre sa valise. C'est pourquoi il existe une autre astuce pour récupérer ses bagages en premier à l'aéroport : demander à l'enregistrement de coller un autocollant "fragile" sur son bagage. Les bagages qui portent cette étiquette seront placés au-dessus des autres en soute pour éviter que leur contenant soit abîmé. Ils seront donc parmi les premiers à être déchargés et à arriver sur le carrousel de l'aéroport de destination.