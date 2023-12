Ce marché de Noël est le meilleur pour les enfants - il est ouvert jusqu'au 30 décembre

Pas loin des grands marchés de Noël d'Alsace, celui-ci plus récent vient d'être primé dans la catégorie des meilleurs marchés de Noël pour les familles.

Le marché de Noël est un moment magique, surtout lorsqu'il est partagé en famille. Visiter un marché de Noël avec les enfants est un bon moyen de leur faire partager la magie des fêtes de fin d'année et de patienter encore un peu avant le grand jour et la venue du Père Noël. Strasbourg, Colmar, Riquewihr...

Les marchés typiques alsaciens ont conquis les visiteurs du monde entier entre artisanat, décors féériques, spectacles et musiques de fête. La tradition a du bon mais un petit voisin tente aussi de se faire une place depuis plusieurs années. Il vient même d'être distingué par les internautes européens en se classant à la 3e place du classement des "plus beaux marchés de Noël d'Europe".

Ce marché, c'est celui de Metz. Mieux, la capitale de la Moselle arrive même à la première place dans la catégorie des "meilleurs marchés de Noël pour les familles". Si la féérie des glaces citée dans le classement n'a pas été réconduite cette année, le marché messin propose de nombreuses innovations et animations pour petits et grands. Tenté d'y faire un tour pour les vacances ? Voici une visite guidée !

Premier conseil : visitez-le à la tombée de la nuit pour profiter au mieux des lumières et décorations. Vous pouvez commencer par admirer le grand sapin illuminé place de la République ou la traditionnelle pyramide de Noël et ses sujets en bois. Immanquable pour les petits et grands, le célèbre sentier des Lanternes est hélas très attendu et fréquenté. Patience, le spectacle vaut le coup d'oeil. Lanternes colorées, gare et train du pôle Nord, père Noël lumineux, cadeaux, bonhommes en pain d'épices... On en prend plein les yeux.

Le sentier des Lanternes promet de belles photos et plaira à toute la famille. © Christophe Hussenot/Metz Inspire

Tout proche, vous pourrez aussi faire un peu de shopping traditionnel au chalet "Qualité MOSL" avec ses objets des cristalleries locales ou ses spécialités gastronomiques avant de prendre de la hauteur dans la City Skyline. Du haut de ses 70 mètres, elle domine toute la ville illuminée et permet de préparer votre prochaine marche !

Coup de coeur pour la place Saint-Louis toute proche et ses arcades médiévales. Les petits pourront y faire un tour de caroussel en profitant des odeurs de cannelle et de pains d'épices des chalets tout proches. De quoi s'ouvrir l'appétit avant de partir à la découverte de la place de la Comédie à l'ombre du Temple Neuf qui domine les rives de la Moselle. Le "Train des Gourmets" vous y attend.

Ici point de chalets mais des petits wagons pour s'attabler et profiter du traditionnel vin chaud, des bretzels gratinés, des galettes de pommes de terre rapées, du local pâté lorrain et nombre de spécialités fromagères dont la fameuse "munstiflette" au Munster. Pour les petits, crêpes et churros sont aussi évidemment de la partie.

On finira la soirée par une pause bien méritée en hauteur dans la fameuse grande roue qui domine exceptionnellement la place d'Armes et la majestueuse cathédrale illuminée. C'est l'occasion rêvée d'admirer les gargouilles et de profiter une dernière fois de la magie du marché de Noël. La soirée aura été bien remplie ! Pour y faire un tour, rendez-vous jusqu'au 30 décembre 2023 (marchés fermés le 25 décembre).