Ce château à une heure de Paris va rouvrir, on peut déjà y réserver une chasse aux oeufs unique

Situé à une heure de Paris, ce château s'apprête à rouvrir ses portes pour la belle saison.

"Le domaine est actuellement fermé. Nous vous donnons rendez-vous le 16 mars 2024 pour sa réouverture". Voici le message tant attendu par les visiteurs qui se pressent chaque année sur ce site enchanteur, situé à une heure de Paris. Ce petit Versailles s'apprête donc à rouvrir ses portes pour la belle saison où son jardin et son immense parc fera encore de nombreux heureux. Mieux, ce site historique organise régulièrement des événements ouverts au public qui plaisent aux petits et grands. Feu d'artifice, soirées illuminées, pique-niques costumés ont fait sa réputation.

Un autre événement y est très attendu : la chasse aux œufs de Pâques. Bonne nouvelle, cette chasse aux œufs est bien reconduite cette année puisque le site internet confirme sa tenue les samedi 30, dimanche 31 mars et lundi 1er avril 2024. Elle se tiendra dans les magnifiques et gigantesques jardins du parc, ornés de fontaines, cascades, statues et plans d'eaux où baignent des carpes. Les horaires d'ouverture sont également connus : de 10h à 17h30 (dernier accès aux guichets) pour une fermeture du domaine à 18 heures. Attention, l'événement de la chasse aux œufs de Pâques a rencontré un immense succès ces dernières années et le domaine n'offre plus qu'un accès via une réservation en ligne.

Les tarifs sont déjà connus : 18 euros en plein tarif, un prix qui comprend la chasse aux œufs (chocolats inclus) mais aussi l'accès au château et à ses jardins, contre 13,50 euros pour un accès uniquement à la chasse aux œufs et au jardin. L'accès aux enfants de moins de 6 ans est gratuit, ce qui en fait une belle idée de sortie avec les petits. Le site internet du domaine précise que les "chasses aux œufs ont lieu toute la journée, il y aura des butins chocolatés pour tout le monde".

Ce château, c'est celui de Vaux-le-Vicomte en Seine et Marne, près de Melun, à une heure de Paris en voiture ou via le RER D. Construit par Nicolas Fouquet, alors surintendant des Finances de Louis XIV, il est vu comme un petit Versailles, d'autant qu'il a été imaginé par l'architecte Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun et le paysagiste André Le Nôtre, qui travailleront aussi pour Louis XIV. L'histoire de la chute de Fouquet, tombé en disgrâce après une fête dispendieuse donnée en l'honneur du roi Soleil, a contribué également à la légende du lieu, ouvert au public de mars à novembre.