Réserver un billet dans un train complet est possible avec cette astuce totalement méconnue

Peu de Français connaissent cette astuce pour espérer voyager dans un train complet.

Les trains de la SNCF sont très souvent bondés durant les vacances scolaires ou les week-end prolongés par des jours fériés. C'est le cas notamment ce week-end de Pâques, qui comprend 3 jours avec le lundi de Pâques férié mais aussi pour les prochains ponts de mai. Pour ceux qui organisent leur voyage à la dernière minute, trouver une place dans un train, alors que tout le monde a déjà pris les devants parfois plusieurs mois à l'avance, peut tourner à la vraie galère. Tenter tant bien que mal, toutes les 5 minutes, de rafraîchir sa recherche sur SNCF Connect, dans l'espoir de décrocher la place ultime, est plus déprimant qu'autre chose. Et si on vous dit qu'il existe une alerte qui fait ce travail automatiquement pour vous ?

C'est une nouvelle fonctionnalité de l'application SNCF Connect qui a vu le jour le 30 novembre 2023, il y a peu de temps donc, et c'est pourquoi peu de gens la connaissent. Baptisée "Alerte train complet", elle permet de recevoir une notification sur son téléphone lorsqu'une place se libère dans un train bondé.

Pour avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité uniquement disponible sur l'application mobile de SNCF Connect, il faut d'abord s'être créé un compte ou être déjà identifié. Il s'agit ensuite de lancer sa recherche de billets comme d'habitude, puis de cliquer tout simplement sur l'encart vert "Être prévenu si un billet est dispo" sous le récapitulatif du trajet complet souhaité. Attention, cette alerte peut ne pas s'afficher si la liste d'attente a dépassé les 30 personnes inscrites pour ce même trajet. Cela va dépendre effectivement de la destination choisie et de la gare de départ. Une alerte sur un Paris-Rennes, une ligne très prisée, sera très vite prise d'assaut, par exemple. Premier arrivé, premier servi !

Une fois l'alerte créée, SNCF Connect inscrit l'usager sur une liste d'attente. Dès qu'une place se libère, et en fonction de la position de l'utilisateur, il recevra une notification. Il devra alors saisir l'occasion au plus vite, car "le créneau d'achat qui est alors attribué a une durée limitée", explique alors la société ferroviaire, "entre 10 minutes et 2 heures" précisément. Pour connaitre son classement en liste d'attente, l'usager se rend sur la rubrique Compte à l onglet "Alertes billets disponibles". Comme il n'y a aucune garantie qu'une place se libère, il est conseillé d'activer plusieurs alertes en même temps sur différents trains. Ce service qui pourrait sauver plus d'un voyageur, n'est proposé pour le moment que sur les trajets sans correspondance et pour une seule personne.