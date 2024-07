Réussite professionnelle, défis ou récompenses : que nous réserve la pleine lune des fraises 2024 ?

La pleine lune des fraises 2024 a lieu ce samedi 22 juin. Découvrez quels signes astrologiques seront les plus touchés par les effets de cet évènement astronomique.

Le samedi 22 juin 2024 aura lieu la prochaine pleine lune au cœur de la nuit. À 2h07, elle sera parfaitement ronde et illuminera le ciel nocturne si la météo le permet. Connue sous le nom de "Pleine Lune des fraises" car elle intervient à la période de l'année où l'on récolte ces fruits estivaux, cette pleine lune devrait se révéler particulièrement délicate et éprouvante pour certains signes dont le vôtre fait peut-être partie !

Le Bélier, le Cancer et la Balance sous tension

Pour quelques signes, cette pleine lune sera synonyme de défis et pourrait faire naître des obstacles inattendus dans différents domaines. Ce sera notamment le cas si vous êtes du signe du Bélier puisque la pleine lune risque d'accentuer vos difficultés dans le cadre professionnel. Soyez attentifs aux indices qui vous poussent à réaliser des changements dans votre comportement au travail. De même, le signe du Cancer pourrait avoir l'esprit embrumé durant les quelques jours qui entourent la pleine lune. Vous aurez besoin de faire de gros efforts pour communiquer avec vos proches. Prenez le temps de vous faire bien comprendre et éviter ainsi les malentendus. Enfin, du côté de la Balance, la pleine lune viendra également semer le trouble dans la tranquillité du quotidien. Soyez vigilant et apaisez les tensions naissantes le plus rapidement possible. Face à cette tourmente, une seule solution : faire le dos rond jusqu'à ce que cette période soit derrière vous.

La pleine lune des fraises aura lieu le samedi 22 juin 2024 au milieu de la nuit © athapet - stock.adobe.com

De bonnes nouvelles pour le Capricorne, le Verseau et le Sagittaire

Si vous êtes Capricorne, il s'agit de votre pleine lune de cette année 2024. C'est le moment d'être honnête avec vous-même sur vos émotions. Vous pourrez ainsi "prendre conscience de vos forces tout en évitant le burn-out", explique l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle. La pleine lune devrait se révéler riche en récompenses pour le Verseau qui atteindra un objectif pour lequel il a travaillé dur. Voici venue l'occasion de récolter le fruit de votre labeur ! Le Sagittaire aussi devrait tirer profit du positif de cette pleine lune dans laquelle il pourra puiser "l'énergie et l'optimisme nécessaires pour implanter ses nouvelles idées et pourquoi pas créer sa petite entreprise", rapporte l'astrologue.

Les autres signes : le Taureau, le Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Scorpion et les Poissons traverseront une pleine lune tournée vers l'introspection. Selon Isabelle Elvira, cette lunaison nous invite à "construire celui ou celle que nous voulons être sans chercher la reconnaissance des autres". Prenez garde à faire des choix en fonction de vos envies profondes et pas pour obtenir la reconnaissance de ceux qui vous entourent.