DIRECT. Trafic SNCF : retour à la normale ce lundi, 100 000 personnes ont vu leur train "réellement annulé"

TRAFIC SNCF. Le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete annonce ce lundi matin 29 juillet la reprise normale du trafic sur le réseau SNCF. Le niveau de surveillance est "renforcé" jusqu'à nouvel ordre.

11:23 - La SNCF assure que les travaux sont "totalement terminés" Comme annoncé dès dimanche soir, les travaux de réparation des lignes à grande vitesse sont "totalement terminés", et il n'y aura "plus aucune perturbation" annonce la SNCF. "Grâce à la mobilisation exceptionnelle des agents de SNCF Réseau qui ont travaillé sans relâche depuis vendredi matin", les travaux sont terminés "sur toutes les lignes à grande vitesse touchées par les actes de sabotage, indique la société. 10:42 - Le niveau de surveillance "renforcé jusqu'à nouvel ordre" Le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete annonce également ce lundi au micro de RTL que le niveau de surveillance du réseau allait être "renforcé jusqu'à nouvel ordre" pour pallier à toute nouvelle attaque de ce type et de cette ampleur. Les pertes, elles, se comptent "sans doute" en millions d'euros selon lui. En revanche, il a assuré que cela n'aurait pas d'impact sur le prix des billets. 10:38 - "Tous les trains circulent" normalement annonce le ministre des Transports "Tous les trains circulent" normalement ce lundi matin, a annoncé le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete, sur RTL. "Sur les 800 000 voyageurs potentiellement impactés, 700 000 ont pu quand même réaliser leur voyage", a-t-il précisé. 100 000 voyageurs ont donc été directement touchés avec un train annulé, il s'agissait pour la majorité de personnes allant en vacances.

Quelles perturbations de trafic des TGV de la SNCF ce lundi 29 juillet 2024 ?

Ce lundi, les TGV et Ouigo circulent désormais normalement sur toutes les lignes du réseau SNCF. De son côté, le trafic des TER n'est pas touché, tout comme celui des Transiliens et des RER opérés totalement ou en partie par la SNCF, comme depuis le début de l'attaque massive.

Perturbations TGV Nord : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations TV Ouest : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations TGV Est : le trafic a repris normalement depuis samedi 27 juillet à 6h30.

: le trafic a repris normalement depuis samedi 27 juillet à 6h30. Perturbations TGV Sud-Est : trafic normal. Un acte de vandalisme a été déjoué dans la nuit de jeudi à vendredi.

Quel est le trafic sur les TER et Intercités ?

Les lignes TER ne sont pas touchées et la circulation est normale sur toutes ses lignes, à l'exception des travaux estivaux prévus et affichés en gare. En revanche, on peut s'attendre à quelques perturbations et retards liés à des régulations de trafic inhabituelles.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Où suivre les prévisions de trafic de la SNCF ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.