"Musées et monuments : ouverture le 19 mai, avec des jauges réduites"

MUSEE et COVID - Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé la date de réouverture des musées et des monuments, au niveau national, et sans distinction de taille, pour le mercredi 19 mai 2021.

[Mis à jour le 29 avril 2021 à 20h32] Dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale ce jeudi 29 avril 2021, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé son plan de déconfinement en quatre étapes. A la seconde étape du déconfinement, soit le mercredi 19 mai 2021, tous les musées et monuments de France, tout comme les salles de cinéma et de théâtre, vont pouvoir rouvrir leurs portes, avec un couvre-feu décalé à 21 heures. Ces établissements culturels devront toutefois respecter des jauges réduites.

D'après Statista, l'un des plus grands portails de statistiques au monde, l'année 2020 s'est avérée désastreuse pour les principaux musées et galeries d'art dans le monde, faisant chuter le nombre de visiteurs de 77 % en moyenne. Le graphique ci-dessous effectué par le portail en ligne allemand montre l'évolution du nombre de visiteurs dans les dix musées et galeries d'art les plus visités de la planète en 2020 : le musée du Louvre figure parmi les institutions les plus touchées au monde, avec 72 % de visiteurs en moins l'an dernier :

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Le ministère de la culture envisage un nouveau protocole sanitaire, plus dur que précédemment, dans les musées. "Plusieurs choses ont été mises sur la table, comme l'inscription en amont des visites, les heures d'ouverture et de fermeture pour ne pas augmenter le flux des gens dans les transports, la création d'un référent Covid par établissement, la mise en valeur et l'incitation au téléchargement de l'application TousAntiCovid, la question des groupes scolaires, du week-end… ", a expliqué une proche de la ministre de la culture Roselyne Bachelot au Monde.

"Nous sommes prêts, nous avons un protocole sanitaire, la billetterie électronique pour contrôler les jauges, du gel, un circuit de circulation…", a expliqué le président du Musée du Louvre au Monde.

Les musées pourront rouvrir sans avoir recours à au pass sanitaire. La raison pour laquelle le ministre de la Santé ne souhaite pas avoir recours au pass sanitaire est que sa mise en place se heurte à de nombreux obstacles. "Cela pose des questions éthiques, scientifiques, juridiques (et) techniques importantes", a-t-il expliqué à l'Assemblée nationale.

Le pass sanitaire, différent d'un "passeport vaccinal", qui consisterait "à avoir une application sur laquelle vous pourrez rentrer vos tests PCR négatifs, vos attestations de non-symptômes, le cas échéant le certificat de vaccination", selon les propos du ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, serait donc envisagé uniquement pour se rendre dans une salle de spectacle de grande envergure, comme un stade. À partir du 9 juin, les touristes pourront également venir visiter les lieux culturels de France avec ce pass sanitaire.