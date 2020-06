Musées ouverts : dates d'ouverture à Paris, Lyon, Marseille, Nice etc.

MUSEES OUVERTS - Depuis le 2 juin 2020, conformément aux directives gouvernementales, de nombreux musées et châteaux ont rouvert leurs portes. Leur réouverture est progressive, s'étalant jusqu'au mois de juillet. Le calendrier.

[Mis à jour le 3 juin 2020 à 12h37] Que l'on soit en zone verte ou en zone orange, ce mois de juin est placé sous le signe de la culture pour de nombreux français. Le Premier ministre Edouard Philippe a autorisé la réouverture de tous les musées et monuments de France à compter du 2 juin 2020. Il est toutefois obligatoire de porter un masque lorsque vous pénétrez à nouveau dans ces institutions et le recours à la réservation à l'avance est préconisé dans un certain nombre de sites.

"Les dates de réouverture s'échelonneront entre le début du mois de juin (musée du quai Branly-Jacques Chirac, château de Versailles, château de Chambord, certains monuments du Centre des monuments nationaux) et le milieu du mois de juillet. Dans un grand nombre de musées, les expositions temporaires qui devaient ouvrir au printemps sont reprogrammées cet été, proposant, pour cette saison, une offre exceptionnellement riche partout en France" a annoncé le ministre de la Culture Franck Riester via un communiqué de presse. Voici ce que l'on sait déjà des réouvertures des grands musées, châteaux et monuments de France.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jusqu'alors, des petits musées parisiens ont pu rouvrir leurs portes, à l'instar du nouveau musée de l'Illusion ou de l'Atelier des Lumières. C'est désormais au tour des grands musées parisiens de pouvoir à nouveau accueillir du public, à condition de respecter un protocole sanitaire stricte. 55 jours de confinement plus tard, toutes les grosses institutions ne rouvrent pas leurs portes le même jour :

Musée du Quai Branly : 9 juin avec deux expositions "A toi appartient le regard", "La liaison infinie entre les choses" (Galerie Jardin du 30 juin au 1 er novembre 2020) et " Les curiosités du monde de Françoise Huguier" (Atelier Martine Aublet du 30 juin au 11 octobre 2020).

: 9 juin avec deux expositions "A toi appartient le regard", "La liaison infinie entre les choses" (Galerie Jardin du 30 juin au 1 Les curiosités du monde de Françoise Huguier" (Atelier Martine Aublet du 30 juin au 11 octobre 2020). Palais de la Porte dorée : 16 juin avec l'exposition "Christian Louboutin : L'Exhibition[niste]" prolongée jusqu'au 4 janvier 2021.

: 16 juin avec l'exposition "Christian Louboutin : L'Exhibition[niste]" prolongée jusqu'au 4 janvier 2021. Cité de l'architecture et du patrimoine : 17 juin

: 17 juin Musée Nissim de Camondo : 17 juin

: 17 juin Musée de l'Orangerie : 22 juin

: 22 juin Musée Delacroix : 22 juin

: 22 juin Musée d'Orsay : 23 juin, avec les deux expositions "James Tissot, l'ambigu moderne (1836-1902)" jusqu'au 13 septembre 2020 et "Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940)", prolongée jusqu'au 13 septembre 2020.

: 23 juin, avec les deux expositions "James Tissot, l'ambigu moderne (1836-1902)" jusqu'au 13 septembre 2020 et "Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940)", prolongée jusqu'au 13 septembre 2020. Musée des Arts Décoratifs : 23 juin, avec les deux expositions temporaires "Harper's Bazaar" et "Dessin sans réserve"

: 23 juin, avec les deux expositions temporaires "Harper's Bazaar" et "Dessin sans réserve" Palais de la Découverte : 23 juin, avec l'exposition "De l'Amour" jusqu'au 30 août 2020.

: 23 juin, avec l'exposition "De l'Amour" jusqu'au 30 août 2020. Musée Gustave Moreau : 3 e semaine de juin

: 3 semaine de juin Musée de Cluny-musée national du Moyen-Age : 3 e semaine de juin avec l'exposition "Regards sur la vie quotidienne" jusqu'au 27 septembre 2020.

: 3 semaine de juin avec l'exposition "Regards sur la vie quotidienne" jusqu'au 27 septembre 2020. Cité des sciences et de l'industrie : 27 juin,avec l'exposition "Espions" prolongée jusqu'au 1 er août 2021.

: 27 juin,avec l'exposition "Espions" prolongée jusqu'au 1 août 2021. Grand Palais : 1er juillet avec l'exposition "Pompéi" du 1 er juillet au 27 septembre 2020.

: 1er juillet avec l'exposition "Pompéi" du 1 juillet au 27 septembre 2020. Centre Pompidou : 1er juillet (ouverture anticipée le 26 juin pour les mécènes, les amis et les adhérents) avec trois expositions "Christo et Jeanne-Claude – Paris!" jusqu'au 19 octobre 2020, "Jeremy Shaw" jusqu'au 27 juillet 2020 et "Global(e) résistance" jusqu'en janvier 2021.

: 1er juillet (ouverture anticipée le 26 juin pour les mécènes, les amis et les adhérents) avec trois expositions "Christo et Jeanne-Claude – Paris!" jusqu'au 19 octobre 2020, "Jeremy Shaw" jusqu'au 27 juillet 2020 et "Global(e) résistance" jusqu'en janvier 2021. Musée du Louvre : 6 juillet avec l'exposition de la Petite Galerie "Figure d'Artiste", prolongée jusqu'en juin 2021.

: 6 juillet avec l'exposition de la Petite Galerie "Figure d'Artiste", prolongée jusqu'en juin 2021. Musée Rodin : 7 juillet

: 7 juillet Musée Guimet : 8 juillet, avec deux expositions "Fuji, pays de neige" du 15 juillet au 12 octobre 2020 et la "Carte blanche à Ru Xiao Fan" prolongée jusqu'au 21 septembre 2020.

: 8 juillet, avec deux expositions "Fuji, pays de neige" du 15 juillet au 12 octobre 2020 et la "Carte blanche à Ru Xiao Fan" prolongée jusqu'au 21 septembre 2020. La Cinémathèque française : 15 juillet, avec les projections "Louis de Funès" tout l'été.

: 15 juillet, avec les projections "Louis de Funès" tout l'été. Musée Picasso : 3 e semaine de juillet avec les deux expositions "Picasso et la bande dessinée" et "Picasso Poète" prolongées jusqu'au 3 janvier 2021.

: 3 semaine de juillet avec les deux expositions "Picasso et la bande dessinée" et "Picasso Poète" prolongées jusqu'au 3 janvier 2021. Musée des Plans-reliefs : 3e semaine de juillet

Musée national de Port-Royal des Champs (Magny-les-Hameaux, 78) : 15 juin

(Magny-les-Hameaux, 78) : 15 juin Musée national de la Céramique de Sèvres (Sèvres, 92) : 3 e semaine de juin

(Sèvres, 92) : 3 semaine de juin Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain en Laye (Saint-Germain-en-Laye, 78) : 4 e semaine de juin

(Saint-Germain-en-Laye, 78) : 4 semaine de juin Musée national de Malmaison-Bois Préau (Rueil-Malmaison, 92) : dernière semaine de juin

(Rueil-Malmaison, 92) : dernière semaine de juin Musée national de la Renaissance d'Ecouen (Écouen, 95) : 1er juillet​​​​​​

Mucem (musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) : 29 juin. Le musée accueille les trois expositions suivantes : "Vêtements modèles" du 29 juin jusqu'au 6 décembre 2020, "L'Orient sonore" du 22 juillet 2020 au 4 janvier 2021 et l'installation "Mon nom est personne" du 29 fin juin à mi-août.

Musée des Confluences : ouvert depuis le 2 juin

: ouvert depuis le 2 juin Centre d'histoire de la résistance et de la déportation : ouvert depuis le 3 juin

: ouvert depuis le 3 juin Musée miniature et Cinéma : 6 juin

: 6 juin Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique : 12 juin

: 12 juin Musée des Beaux-Arts : fin juin

: fin juin Musée Lugdunum : 4 juillet

Musée national Marc Chagall : 20 juin, avec l'exposition "Sur la terre des Dieux, Marc Chagall et le monde grec", prolongée jusqu'au 21 septembre.

Musée du Louvre-Lens (Lens, 62) : le 3 juin, gratuitement, pour le parc et pour la Galerie du Temps, le 10 juin pour l'exposition "Soleils noirs" dont l'accès sera gratuit durant tout le mois de juin.

(Lens, 62) : le 3 juin, gratuitement, pour le parc et pour la Galerie du Temps, le 10 juin pour l'exposition "Soleils noirs" dont l'accès sera gratuit durant tout le mois de juin. Cité de l'Espace (Toulouse, 31) : 5 juin

(Toulouse, 31) : 5 juin Musée national Picasso Vallauris (Vallauris, 06) : 13 juin, avec l'exposition "Mounira Al Solh. Mon heure préférée est une heure de la nuit : Al Fahmah" du 11 juillet au 2 novembre 2020.

(Vallauris, 06) : 13 juin, avec l'exposition "Mounira Al Solh. Mon heure préférée est une heure de la nuit : Al Fahmah" du 11 juillet au 2 novembre 2020. Musée de la Romanité (Nîmes, 30) : 15 juin

(Nîmes, 30) : 15 juin Musée franco-américain du château de Blérancourt (Blérancourt, 02) : 15 juin

(Blérancourt, 02) : 15 juin Musée Magnin (Dijon, 21) : 16 juin

(Dijon, 21) : 16 juin Musée national Fernand Léger (Biot, 06) : 20 juin, avec l'exposition "Gilbert & George. Images d'utopie", du 20 juin au 16 novembre 2020.

(Biot, 06) : 20 juin, avec l'exposition "Gilbert & George. Images d'utopie", du 20 juin au 16 novembre 2020. Maison natale de Georges Clémenceau (Mouillerons-en-Pareds, 85) : 3 e semaine de juin

(Mouillerons-en-Pareds, 85) : 3 semaine de juin Maison natale de Bonaparte (Ajaccio, 20) : 3 e semaine de juin

(Ajaccio, 20) : 3 semaine de juin Musée napoléonien de l'Ile d'Aix (Île-d'Aix, 17) : 3 e semaine de juin

(Île-d'Aix, 17) : 3 semaine de juin Musée national Adrien Dubouché de Limoges (Limoges, 87) : 3 e semaine de juin

(Limoges, 87) : 3 semaine de juin Musée national de préhistoire des Eyzies (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 24) : 1re semaine de juillet