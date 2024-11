Les images saisissantes du Wildlife Photographer of the Year 2024

© Sue Flood / Wildlife Photographer of the Year 2024

Le Wildlife Photographer of the Year est le concours de photographie de nature le plus prestigieux au monde organisé et produit par le Museum d'histoire naturelle de Londres. Après avoir annoncé ses lauréats, le concours a retenu 25 photos soumises au vote du public , parmi 59 228 clichés provenant de 117 pays différents, dont cette photo intitulée "" d'un Phoque de Weddell prise par la photographe britannique Sue Flood dans péninsule Antarctique.