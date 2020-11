"Restaurant, bar et confinement : pas de réouverture le 1er décembre 2020"

RESTAURANT ET CONFINEMENT - Si le Premier ministre Jean Castex a annoncé un allègement du confinement le 1er décembre 2020 pour les commerces non essentiels, les restaurants et bars devront rester quant à eux encore fermés.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 20h38] Deux semaines après l'entrée en vigueur du reconfinement, le Premier ministre Jean Castex a dressé un premier bilan de la deuxième vague de coronavirus au cours d'une conférence de presse ce jeudi 12 novembre 2020. Malgré l'annonce d'un éventuel allégement du dispositif des commerces non essentiels le 1er décembre, tout espoir a été écarté concernant une réouverture des bars et restaurants à cette date. L'allègement du confinement le 1er décembre ne concerne "pas les bars ni les restaurants ni les salles de sport où les risques de contamination sont par nature plus élevés" a-t-il précisé.

Tous les restaurants et bars de France resteront donc fermés le 1er décembre 2020. En effet, un haut fonctionnaire de l'entourage de Jean Castex avait prématurément annoncé au Parisien que "les possibilités d'assouplissement sont beaucoup moins grandes que pour les petits commerces, car ce sont des lieux où l'on est présent sans masque".

Malgré le confinement, les restaurants assurant la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile restent ouverts pour préparer les commandes et assurer le retrait des commandes par les clients (autrement dit, le click & collect). Uniquement dans la capitale, les fermetures des restaurants à emporter sont avancées à 22 heures en raison des attroupements qui avaient été constatés dans les rues de Paris près de ces établissements.

L'ensemble du secteur de la restauration a déploré "une mise à mort"

Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales, avait aussitôt réagi auprès de L'Indépendant après l'allocution d'Emmanuel Macron au JT de 20 heures, sur l'entrée en vigueur du confinement. "C'est la mort lente de nos commerces", avait-il martelé, très en colère, "si nous gérions nos entreprises comme le fait l'Etat, cela ferait longtemps que nous aurions mis la clef sous la porte (...) Comment allons-nous nous en sortir ? On nous parle de quelques semaines, mais qu'en sera-t-il vraiment ? Et si cela dure ? Encore une fois, je le répète, ces décisions pourront engendrer la mort de nos entreprises."

Le cri de détresse de Philippe Etchebest

Et il n'était pas le seul à souligner une incompréhension, suite aux efforts qu'avaient fait tous les restaurants français placés sous couvre-feu et/ou avec un protocole sanitaire renforcé obligatoire. À Bordeaux, le chef étoilé Philippe Etchebest propriétaire du restaurant Le Quatrième Mur n'avait pas tardé à réagir lui aussi, sous le choc : "On a tout fait, comme de bons élèves. On a fait tout ce qu'on nous a demandé, pour arriver à quoi ? À une fermeture, c'est génial... (...) C'est très injuste pour ceux qui font leur travail correctement et font tout pour que les gestes barrières soient appliqués. C'est une injustice totale. Vous vous rendez compte tout ce que cela a demandé comme investissement ? Comme effort ?", avait-il grondé sur LCI. Au micro de France Info, le juré de l'émission Top Chef s'était également montré très inquiet : "Est-ce qu'il y aura suffisamment d'aides pour sortir la tête ? Personnellement, j'ai un doute…"

@Chef_Etchebest : "On ne fait que ça, espérer. On nous écoute mais on ne nous entend pas, on ne nous a pas entendus [...] Au-delà de la faillite financière, c'est la faillite morale qui va être terrible."



#Macron20H sur #La26

Le live > https://t.co/7Mc97fD9CD pic.twitter.com/jlOVjbTsqg — LCI (@LCI) October 28, 2020

"On ne nous a pas entendus. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça va être des milliers d'emplois qui vont être perdus. Ca va être des centaines et des centaines d'entreprises qui vont fermer. Et au-delà de la faillite financière, il y a la faillite morale qui va être terrible pour les familles. Ce sont 2 millions d'emplois que nous générons aujourd'hui, vous vous rendez-compte, c'est colossal", avait martelé Philippe Etchebest sur LCI. "Mais je le répète une fois de plus : la santé est importante mais il faut trouver une solution, il faut trouver le bon équilibre dans tout ça."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sur la page Facebook du restaurant gastronomique Le Belle Rive à Angers, on y trouve le témoignage poignant de la femme du chef de l'établissement, en date du 9 novembre, qui résume bien la détresse dans laquelle se trouve actuellement la profession :