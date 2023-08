Voici le pire croissant vendu à emporter, selon 60 Millions de consommateurs

Selon une étude de 60 Millions de consommateurs, qui a analysé 13 variétés de croissants achetés dans la région nantaise, beaucoup sont loin d'être si savoureux.

De manière générale, le croissant est, par nature, riche en matières grasses. Pour une pièce de 55 g, on compte en moyenne 12,5 g de gras. Certains dépassent même cette moyenne, comme le croissant de Système U, qui affiche 15,4 g de gras. En outre, les croissants sont pauvres en fibres. Comme la baguette blanche, leurs glucides sont assimilés rapidement par l'organisme.

En matière de résidus inquiétants, les analyses ont mis en lumière que la moitié des échantillons contenaient entre un et trois types de pesticides. Le piperonyl butoxide, souvent utilisé pour renforcer l'effet des pesticides, a été détecté dans la plupart des croissants, sauf chez Monoprix. D'autres, comme le pyri-miphos-méthyl et la cyperméthrine, s'avèrent préoccupants. La dernière est toxique pour l'homme et les chats lorsqu'elle est pulvérisée.

Mais ce n'est pas tout : une molécule apparentée aux néonicotinoïdes, le spinosad, a également été détectée. Nocive pour les insectes pollinisateurs, elle pose un véritable enjeu pour la biodiversité.

Après ces révélations, vous vous demandez certainement quel est le croissant qui a le moins convaincu. Le moment est venu de le dévoiler : le plus mauvais croissant selon cette étude est celui de la marque Banette. Vendu à un euro, il a été noté à seulement 9/20. Riche en gras et contenant des pesticides, il combine plusieurs des défauts précédemment cités.

Pour conclure, si le croissant demeure un incontournable du petit-déjeuner français, il convient de le consommer avec discernement. Les consommateurs sont invités à privilégier la qualité et à se montrer prudents face à la variété des produits proposés. L'ensemble des résultats est disponible auprès de 60 Millions de consommateurs.