VIDEO. Discours de Zelensky à l'Assemblée : quels enjeux pour Kiev et Paris ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononcera un discours devant l'Assemblée nationale ce vendredi 7 juin. Avant de s'entretenir avec Emmanuel Macron pour déterminer les "besoins de l'Ukraine" et de conclure deux accords d'aide pour un montant de 650 millions d'euros.

Après avoir assisté aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, Volodymyr Zelensky prononcera ce vendredi 7 juin, un discours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et s'adressera aux députés français. Un discours de bienvenue sera effectué à 9h45 par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, avant que le président ukrainien ne prenne la parole vers 9h50 pour une vingtaine de minutes.

" Depuis le début de la guerre d'agression russe envers l'Ukraine, l'Assemblée nationale se tient aux côtés du peuple ukrainien. Le 23 mars 2022, moins d'un mois après l'invasion, le Président Zelensky s'adressait aux députés français en visoconférence. Le 31 janvier 2023, Ruslan Stefanchuk, Président de la RADA ukrainienne, s'exprimait également devant la représentation nationale (...) Dans le droit fil de sa mobilisation jusqu'ici, l'Assemblée nationale accueillera le Président de la République d'Ukraine, Monsieur Volodymyr ZELENSKY, pour une allocution dans l'hémicycle le vendredi 7 juin à 9h45" indique l'Assemblée nationale dans un communiqué.

Deux accords, 650 millions d'euros de prêts et de dons à Kiev

Volodymyr Zelensky sera ensuite reçu par Emmanuel Macron ce vendredi pour discuter des "besoins de l'Ukraine" face à la Russie, a annoncé mardi la présidence française. L'occasion "de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien sans faille à l'Ukraine et au peuple ukrainien" précise l'Elysée. Le président de la République devrait effectuer de nouvelles annonces à l'occasion de la venue de son homologue ukrainien à Paris. L'envoi de soldats et d'instructeurs militaires français en Ukraine n'est pas exclu.

"En fin d'après-midi", les deux hommes devraient signer deux accords à l'Elysée, avec à la clé, 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine, notamment pour les secteurs de l'énergie, des transports, de l'eau, de la santé et de l'agriculture. " Alors que les frappes russes ne cessent de s'intensifier sur le front et sur les infrastructures énergétiques, les deux présidents évoqueront la situation sur le terrain ainsi que les besoins de l'Ukraine", dans le "prolongement de la Conférence de soutien à l'Ukraine qui s'est tenue à l'Elysée le 26 février", indique le communiqué du Palais. Le premier accord doit permettre de doter l'Agence française de développement de "fonds prévisionnels de 400 millions d'euros en prêts et 50 millions de dons jusqu'en 2027" pour étendre ses activités en Ukraine. Le second sera destiné à la mise en place d'un "fonds de soutien" aux infrastructures critiques, pour accompagner et soutenir des projets impliquant des entreprises avec une part française en Ukraine (200 millions d'euros).

Avions de chasse, formation... Macron annonce une "nouvelle coopération" avec l'Ukraine

Lors du JT de 20H de TF1 et France 2, ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé une "nouvelle coopération" avec l'Ukraine et la cession d'avions de chasse Mirage 2 000-5 "d'ans l'année". "Les Mirage 2 000-5 permettront à l'Ukraine de protéger son sol et son espace aérien" expliquait le président de la République. Un programme de formation de pilotes ukrainiens sera aussi mis en place par Paris. Ils seront formés "dès cet été" sur le territoire français. D'après le chef de l'Etat, il faut entre cinq et six lois pour maîtriser le maniement de cet avion de combat. Toutefois, Emmanuel Macron a indiqué ne pas pouvoir être "définitif" sur le nombre d'avions qui seront mis à disposition de Kiev. "Nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires" a-t-on pu entendre. "Nous proposons de former 4 500 soldats ukrainiens" a-t-il également signalé.