L'eau de cuisson du riz fait des miracles, voici comment l'utiliser facilement

Les bienfaits de l'eau de riz sont multiples, une ethnie chinoise l'utilise dans un cas très particulier.

L'eau de cuisson du riz a des vertus multiples. Ne la jetez pas après avoir ôté votre riz de la casserole : stockez-la plutôt dans un récipient propre et fermé. Attention toutefois, l'eau de riz doit être conservée à température ambiante pendant au moins un jour pour qu'elle puisse fermenter et être ainsi plus efficace. Riche en amidon, vitamine B et minéraux, l'eau de riz est une technique de beauté ancestrale pour laver les cheveux.

Elle a toujours été utilisée comme ingrédient naturel par les femmes Yao, une minorité ethnique qui résidait dans le village de Huangluo connu sous le nom de "village des longs cheveux", dans la province de Guangxi au sud-ouest de la Chine. Les femmes Yao, même âgées, ont toujours arboré des chevelures longues, soyeuses et éclatantes, parfois atteignant les 2,1 mètres grâce à ce secret bien gardé.

L'amidon présent dans l'eau de riz a le pouvoir de refermer les écailles du cheveu, de renforcer le cuir chevelu en anéantissant les pellicules et de dompter les frisottis. Vous pourrez désormais remplacer votre après-shampoing ou démêlant en adoptant ce rituel beauté naturel :

Après le shampoing, verser l'eau de riz fermentée des racines aux pointes. Massez votre cuir chevelu et vos cheveux puis laissez agir minimum 5 minutes. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Essorez puis séchez. La chevelure devient lisse et brillante comme si on avait utilisé un produit cosmétique. Rincer vos cheveux à l'eau de riz une à deux fois par semaine est amplement suffisant pour que la technique porte ses fruits.

Ce soin 100% naturel vous évitera, qui plus est, de dépenser des fortunes dans de multiples produits capillaires conventionnels qui à la longue, produisent l'effet inverse sur votre chevelure, comme le silicone, véritable désastre écologique qui, trop utilisé, rend vos cheveux abîmés et secs. Qui plus est, l'eau de cuisson de riz peut se révéler intéressante pour protéger la peau du vieillissement, contenant "des antioxydants naturellement présents dans le riz, en particulier lorsqu'il est complet, comme le sélénium, le cuivre ou encore le zinc", selon la diététicienne Marie-Laure André interrogée par Doctissimo. Il suffit de l'appliquer sur la peau propre du visage, matin et soir.