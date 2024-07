Comment reconnaître des pâtes cuites al dente ?

Fermes sous les dents mais pas trop, voici comment déguster les meilleures pâtes ! Découvrez cette astuce made in Italy pour reconnaître quand elles sont "al dente".

Vous vous doutez que le terme "al dente" signifie littéralement en italien "à la dent" et se réfère à la cuisson des pâtes qui restent fermes sous la dent. Car les pâtes trop cuites sont un péché capital pour les Italiens. Avec cette cuisson, les pâtes sont entièrement cuites à l'extérieur mais restent fermes à l'intérieur, nécessitant davantage de mastication. Mais comment savoir si vos pâtes sont cuites al dente sachant qu'il existe autant de forme de pâtes que de temps de cuisson différents ? Si certains disent qu'il faut jeter une pâte contre un mur, et que si elle reste collée à la paroi, c'est qu'elle est cuite comme il faut, on va préférer cette méthode beaucoup plus douce et intelligente.

Il existe une astuce imparable pour reconnaître des pâtes al dente pendant la cuisson, comme le font les Italiens. Le temps de cuisson indiqué sur le paquet n'est qu'une indication pour nos amis transalpins. Les Italiens goûtent toujours les pâtes au moins une minute avant le temps indiqué sur le paquet et décident de les retirer ou non de la casserole. L'indicateur absolu, c'est le goût, puis la vision. Sortez une pâte de la casserole, et croquez dedans. Elle est à la fois fondante et ferme sous la dent ? En la coupant en deux, vous apercevez un petit point de couleur blanche au cœur de la pâte ? C'est parfait, vos pâtes sont parfaitement prêtes, cuites al dente !

Bien sûr, vous aurez pris soin, au préalable, de faire bouillir un grand volume d'eau dans une casserole (comptez 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes et 10 grammes de sel), d'ajouter le sel juste après l'ébullition et d'ensuite plonger les pâtes en remuant aussitôt. En fin de cuisson, vous n'aurez pas laisser les pâtes tremper dans l'eau mais vous les aurez égouttées immédiatement, et vous aurez réchauffé vos pâtes en les mélangeant à leur sauce mijotée dans une poêle.

Saviez-vous qu'en plus d'être bonne, la cuisson des pâtes "al dente" facilite la digestion des pâtes et est meilleure pour la santé ? En effet, on fournit un effort plus important de mastication en consommant ces aliments qui contiennent de l'amidon, ce qui fera travailler plus lentement vos amylases, une enzyme qui se trouve dans la salive et permet de digérer. Adieu les ballonnements ! De plus, les pâtes "al dente" sont bonnes pour garder la ligne car elles ont un index glycémique plus faible, ce qui veut dire que le glucose qu'elles renferment sera libéré progressivement dans l'organisme, nous rassasiant sur le long terme, là où les pâtes trop cuites entraîneront un pic de glycémie puis d'insuline, qui riment avec fringales, grignotages et stockage des graisses abdominales.