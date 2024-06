Ce produit du placard fait des merveilles pour rehausser le goût de vos pâtes et riz

Ce petit supplément de goût va transformer un plat du quotidien en un véritable régal tout en vous faisant gagner du temps.

Des pâtes à la sauce tomate qui laisse à désirer ou un plat de riz un peu fade ? Pas la peine de sortir le sel : un plat trop salé ne sera pas forcément plus goûteux, bien au contraire. Un gratin de chou-fleur, brocolis ou courgettes un peu triste ? Les légumes peuvent être un peu fades mais on n'a pas forcément le temps d'aller au marché se procurer des produits de la dernière fraîcheur. Il n'y a toutefois pas que les herbes fraîches ou les épices qui relèvent la saveur d'un plat. Ce réhausseur de goût transformera votre met quotidien en un véritable régal. Il ne coûte presque rien (moins de 5 euros) et vous fera gagner du temps et du goût !

On le connaît surtout pour faire un bouillon de poule facile, pour sublimer une sauce tomate ou une bolognaise mais il peut aussi être utilisé dans bien d'autres plats. A commencer par votre riz, tout simplement en le plongeant dans l'eau bouillante pendant la cuisson de votre riz. Ce petit allié bien connu de nos ainés, c'est évidemment le bouillon en cubes ou en poudre ! Attention toutefois à ne pas acheter au supermarché n'importe quel bouillon en cubes ou en poudre ! Selon l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch, ce produit transformé peut avoir une composition qui laisse à désirer. En effet, certaines marques contiendraient des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale potentiellement cancérogènes. Mais alors, lesquels choisir ?

On choisira un bouillon en cubes ou en poudre avec le moins d'additifs, de sel et de sucre cachés, et bien sûr, sans huile de palme. Pensez à vous les procurer dans un magasin bio de préférence. Le magazine 60 Millions de consommateurs recommande, parmi les produits les mieux notés par le magazine, le bouillon bio de légumes sans sel Priméal, le Bouillon cube légumes sans sel Jardin bio et le Bouillon saveur volaille Bio Village - Marque Repère.

L'idéal est bien entendu de réaliser un bouillon maison qui aura l'avantage d'être moins salé et plus sain qu'un bouillon industriel. Vous laisserez mijoter, dans une marmite avec un fond d'huile d'olive, une carcasse de poulet (vous pouvez tout à fait remplacer la viande par un poisson, ce n'est qu'une suggestion), un bouquet garni, des oignons et légumes de votre choix (céleri, navet ou poireau) coupés en dés. Après avoir filtré votre bouillon au bout d'une trentaine de minutes, laissez refroidir. Vous le verserez ensuite dans un bac à glaçons et le placerez dans votre congélateur, à saisir à chaque fois que vous en aurez besoin pour un de vos plats du quotidien. A bon entendeur !