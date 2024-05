Ce dessert frais et gourmand aux fraises va faire sensation avant l'été

Non, ce n'est pas une tarte aux fraises ! Ce cheesecake aérien à base de fraises et d'un autre ingrédient mystère fera fureur auprès de vos invités.

Avec le printemps, l'envie de desserts rafraîchissants nous prend. Et la star de la saison est incontestablement la fraise, mai et juin étant les mois idéaux pour déguster ce fruit parfumé et délicat qui pousse dans nos jardins. Ce fruit rouge est décliné dans de nombreuses recettes, pour le plus grand plaisir des becs sucrés, petits et grands. En tarte, en charlotte, en verrine, en tiramisu, associée à d'autres fruits... Les combinaisons sont multiples mais parfois trop sucrées et un peu lourdes quand les températures grimpent. La foodblogueuse Emma Geoffroy propose une nouvelle façon de déguster les fraises, qui mettra en valeur cette célébrité du printemps en toute légèreté.

Il s'agit d'un cheesecake aux fraises qui, contrairement à ce que l'on peut imaginer, est très aérien. Associé avec de la rhubarbe, il fait des merveilles. 100 grammes de fraises, 250 grammes de rhubarbe, des biscuits secs, du gingembre, du sucre, du beurre, une douzaine d'œufs, du fromage blanc, un citron et de la Maïzena et un sachet de sucre vanillé... Prêts à suivre la recette ?

On commence par la réalisation du sirop. Verser dans une casserole 20 centilitres d'eau, 50 grammes de sucre et 2 centimètres de gingembre que vous aurez préalablement épluché et coupé en rondelles. Cuire le tout durant 5 minutes.

Pendant ce temps, sortir la rhubarbe, l'éplucher et la couper en tronçons. Ajouter à la casserole et couvrir, en laissant cuire à nouveau 5 à 6 minutes supplémentaires. Retirez le gingembre et la rhubarbe, et les mettre au réfrigérateur.

Déposer les fraises et 30 grammes de sucre supplémentaires dans le mélange et faire cuire 15 à 20 minutes pour obtenir un sirop bien consistant. Filtrer au chinois et conserver ce sirop au frais.

Place au biscuit. Mixer finement 175 grammes de biscuits secs. Ajouter 70 grammes de beurre fondu et mélanger le tout. Déposer la pâte dans un moule de 26 centimètres à bord haut en tassant bien. Ajouter la compote rhubarbe et le gingembre en laissant au moins un centimètre d'espace avec le bord. Réserver le tout au frais.

Prêt à préparer un cheesecake très aérien ? Clarifiez les œufs en conservant 3 jaunes et 370 grammes de blancs environ. Mélanger les jaunes dans un saladier avec 570 grammes de fromage blanc à 0 %, 120 grammes de sucre, le sachet de sucre vanillé, 70 grammes de Maïzena et le jus d'un demi-citron. Montez ensuite les blancs en neige avec 100 grammes de sucre. Il ne reste qu'à incorporer deux cuillères à soupe dans votre appareil pour la détendre, puis le reste délicatement à la spatule. Versez enfin la préparation sur le biscuit et votre rhubarbe et lisser bien.

Placer dans le four préchauffé à 240 °C. Au bout de 10 minutes, ouvrir la porte pour faire descendre rapidement la température à 150 °C. Laisser cuire pendant 50 à 60 minutes supplémentaires. Laisser refroidir avant de démouler. Saupoudrer de sucre glace puis placer une dizaine de fraises fraîches au centre. Napper le cheesecake avec votre sirop. C'est prêt !

Pour élaborer la recette de ce cheesecake fraise-rhubarbe, Emma Geoffroy s'est inspirée du gâteau Mazaltov du Meilleur Ouvrier de France Jean-Paul Hévin ainsi que de la tarte au fromage blanc alsacienne. "Chez moi, il a littéralement fait un carton ! Même les ados, qui avaient décrété qu'ils n'aimaient pas la rhubarbe, en ont redemandé !" a-t-elle assuré à Femme Actuelle à qui elle a proposé cette recette.