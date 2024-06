Les donuts d'Homer Simpson débarquent dans ces villes françaises

Le célèbre donut rose d'Homer Simpson débarque dans de nouvelles boutiques aux quatre coins de l'Hexagone.

"Wouh pinaise !" Tout rose et pailleté, terriblement gras mais tellement bon, le beignet préféré d'Homer Simpson, le personnage principal de la série culte, a débarqué en France. Le dessert incontournable du cartoon américain The Simpsons a été recréé par une entreprise belge, Dreams Donuts, dont les franchises se multiplient dans toute la France.

D'ici quelques jours en ce mois de juin, vous pourrez enfin goûter au prestigieux beignet de vermicelles roses à Avignon et à Strasbourg le 22 juin, à Thiais et Levallois-Perret en banlieue parisienne le 29 juin ! Au menu de ces boutiques Dreams Donuts : le fameux péché mignon d'Homer Simpson baptisé tout bonnement le "Homer Fraise" nappé d'un glaçage rose et fourré aux fraises. Cette nouveauté accompagne un large choix de véritables donuts à l'américaine à emporter, déclinés de toutes les couleurs, pour tous les goûts. L'enseigne assure qu'ils sont fabriqués tous les jours de manière artisanale.

Parmi les autres best-sellers de Dreams Donuts, le donut caramel beurre salé "à tomber" de l'avis de nombreux clients, mais aussi le donut Kinder Bueno au chocolat au lait ou blanc, le donut Schokobon White nappé de chocolat au lait, le donut à la cannelle, à la myrtille ou à la pêche, les donut Smarties, Kit-Kat, Daim ou M&M'S... Comptez 3,90 € le donut à l'unité. Il y est également possible de créer son donut personnalisé pour un événement personnel (anniversaire, mariage, baby shower etc.) ou professionnel. "On peut faire 1 820 combinaisons possibles avec des données personnalisées" explique un animateur du réseau Dreams Donuts à nos confrères du Progrès.

L'entreprise entend surfer sur une mode puisque le donut a particulièrement la côte en France ces dernières années. Plus de 300 000 donuts sont consommés chaque jour dans l'Hexagone selon RTL, et les pâtissiers s'y mettent aussi pour les revisiter. Un championnat de France du meilleur donut a même été organisé le 14 mars dernier à Paris. Cette pâtisserie en forme d'anneau et recouverte d'un glaçage a visiblement de beaux jours devant elle...