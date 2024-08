Cette recette facile de pâtes tièdes à la tomate mozza fait fureur l'été

Très simple à réaliser, on salive pour la salade caprese approuvée à 100% par les Italiens l'été, dont la recette est signée du chroniqueur gastronomique François-Régis Gaudry.

C'est l'été et la classique salade de tomates mozza commence un peu à vous ennuyer, et en même temps vous n'avez pas pour autant envie d'un plat de pâtes avec cette chaleur. Vous salivez à l'idée d'une salade estivale de pâtes comme savent si bien les faire les Italiens ! Ca tombe bien, François-Régis Gaudry, bien connu du grand public en tant que critique culinaire dans La Brigade Cachée de Top Chef, a déniché une recette hybride entre ces deux plats : la salade caprese, qui mélange la tomate, le basilic, la mozzarella à des pâtes chaudes. Il nous dévoile les secrets de cette recette que lui a proposé une amie italienne, aux couleurs du drapeau italien, vert blanc et rouge ! Pronti ?

Pour la préparation de cette salade de pâtes italienne conçue pour 4 personnes environ, il vous faudra une tomate bien mûre et de qualité de type cœur de bœuf, 250 grammes de tomates-cerises, 250 grammes de mozzarella Fior di Latte, 500 grammes de pâtes (celles de votre choix, bien que François-Régis Gaudry ait choisi les rigatoni pour cette recette), quelques feuilles d'un bon basilic frais, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous avez tout sous la main ? On vous détaille ci-dessous les étapes à suivre scrupuleusement :

Découper grossièrement en petits fragments les tomates-cerises. Couper également en petits cubes la tomate bien mûre. Verser le tout dans un saladier.

Couper la mozzarella en carrés et verser également ces cubes dans le saladier. Emincer finement quelques feuilles de basilic et verser dans le saladier. Assaisonner le tout avec une pincée de sel et de poivre et 10 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien mélanger le tout.

Laisser macérer dans son jus pendant au moins une demie-heure à température ambiante.

Quelques minutes avant la fin de ce temps de repos, cuire vos pâtes et plonger à la dernière minute les pâtes bien chaudes à peine égouttées dans le saladier. Bien mélanger de manière à ce que la pâte bien cuite fasse fondre la mozzarella et assouplir les tomates. C'est prêt !

Voilà, vous savez tout des secrets de la recette de la véritable salade caprese comme la font les Italiens. "Cet été vous allez adorer cette pasta qui souffle le chaud et le froid !" conclue François-Régis Gaudry dans sa vidéo de présentation de la recette. Buon appetito !