Cette marinade de tomates est adorée en Italie, elle est parfaite sur les pâtes et n'a même pas besoin de cuisson

Cette recette originaire du nord de l'Italie est parfaite en été car elle se marie aussi bien aux plats chauds que froids. Et elle est très facile à réaliser.

Réputée pour sa cuisine riche et variée, l'Italie inspire de nombreux chefs surtout l'été où pizzas, herbes d'été ou tomates ont le bon goût d'envahir nos cuisines. Voici justement une recette facile qui a séduit de nombreux Italiens, et popularisée par la cheffe Renata Briano, auteure d'un livre et blogueuse culinaire avertie ! Après un engagement politique au Parlement européen, elle a basculé vers la cuisine pour donner d'excellentes recettes originaires de Ligurie, cette région au Nord de l'Italie qui comprend Gênes où elle est née.

Imaginez une marinade de tomates juteuses, mûres à la perfection, mélangées à des herbes fraîches et des assaisonnements simples mais délicieux. Cette recette est, comme souvent, un hommage à la simplicité mais aussi à la fraîcheur des ingrédients d'été. Pour commencer, il est essentiel de choisir des tomates bien mûres, car elles sont le cœur de la recette.

L'ail joue également un rôle crucial. Il est indispensable pour son parfum même s'il est tout simplement frotté à l'intérieur du bol où vous mettrez vos tomates coupées. Une fois les tomates choisies, coupez les soigneusement en petits morceaux, prêtes à absorber les saveurs des herbes, et mettez-les dans le bol.

Place aux herbes : basilic et persil feront l'affaire. Vous pouvez aussi ajouter de la marjolaine pour un parfum atypique mais ce n'est pas obligatoire. Chacune de ces herbes ajoute sa note caractéristique. Des câpres, des anchois à l'huile et des olives dénoyautées sont ajoutés pour leur texture et leur salinité, équilibrant ainsi la douceur des tomates. Si vous le pouvez, la cheffe conseille évidemment de se procurer des olives typiques de Ligurie, l'olive taggiasca connue pour sa douceur et appréciée des Ligures à l'apéritif.

Un filet d'huile d'olive extra-vierge et une touche de vinaigre complètent la marinade. Une fois tous les ingrédients mélangés, la préparation est à laisser à reposer au réfrigérateur pendant au moins une heure. Cette étape de repos est cruciale pour obtenir une marinade savoureuse. Ne sautez surtout pas cette étape, votre marinade perdrait immédiatement en saveur et tout le charme serait rompu !

La cheffe donne ensuite de précieux conseils pour la savourer au mieux. Selon elle, son secret réside dans le fait qu'elle est parfaite pour accompagner tout type de pâtes, qu'elles soient longues comme des spaghetti ou plus courtes comme des penne. Elle se consomme et s'apprécie chaude, tiède ou même froide, selon vos préférences. Il n y a plus qu'à essayer mais cette recette va surprendre à table et vous offrir de jolis compliments.