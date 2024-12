Surprise, cette pizza surgelée française a séduit les Italiens, elle figure parmi les meilleures d'un prestigieux classement

Et si on vous dit que selon les Italiens, la deuxième meilleure pizza surgelée est de marque française ?

Considéré comme "le Michelin italien", le Gambero Rosso est un guide incontournable de la gastronomie italienne qui déniche les meilleurs restaurants et produits de la botte. En novembre, il a dressé son classement des meilleures pizzas surgelées, un produit symbolique de la botte italienne qui est devenu un incontournable des supermarchés. Son jury, composé de pizzaïolos professionnels et d'experts en analyse sensorielle, a dégusté à l'aveugle 37 pizzas en compétition. Parmi les meilleures, on trouve étonnamment une pizza bien connue de nos enseignes françaises.

Afin de tester les pizzas surgelées, le jury du Gambero Rosso s'est concentré exclusivement sur la Margherita en version ronde classique, garnie de sauce tomate, basilic et mozarella fior di latte. Née à Naples en 1889, la pizza Margherita rappelle les couleurs du drapeau italien avec ses 3 uniques ingrédients. Les pizzas surgelées testées ont été achetées dans les étagères de supermarchés des principales chaînes de distribution de Rome.

Parmi les 37, seules 9 ont été jugées satisfaisantes, se basant sur des critères caractéristiques de la véritable pizza Margherita classique : une pâte savoureuse "qui n'est pas qu'un support", "à la structure aérienne, légère, douce mais aussi croquante sur les bords et avec le nid d'abeilles dans la corniche", une tomate "qui ne fait pas seulement office d'un voile mais d'une couche bien rouge et pulpeuse", "la présence éventuelle de quelques morceaux de mozzarella", "du basilic frais, des graisses précises", "un parfum qui rappelle ces ingrédients typiques" et "un goût et un arôme caractéristique, frais et net de la traditionnelle Margherita".

Parmi les heureux élus, on retrouve 8 marques de pizza italiennes : Esselunga (à la 3e, 6e et 9e position), Magnifica Rotonda (4e), Roncadin Extravoglia (5e), Consilia (7e), Zanini (8e) et L'Antica Pizzeria da Michele, en tête du peloton. Mais alors, qui a atterri à la deuxième marche du podium ?

Etonnamment, c'est la marque Carrefour, leader de la grande distribution en France et présente en Italie avec près de 1 500 points de vente, qui se hisse à la seconde place. "La Margherita Carrefour Classic est une pizza qui a le goût de la pizza" a commenté le jury, "composée de farine de blé et d'eau, de mozzarella, de purée et de pulpe de tomates, d'huile de tournesol, de sel, d'huile d'olive, de dextrose, d'origan déshydraté, de levure et cuite au four à bois avant d'être surgelée".

Cette pizza lui a rappelé la pizza italienne de type "bassa romana", "bien assaisonnée, particulièrement riche en mozzarella". Le jury a particulièrement apprécié son odeur et son goût "sans défauts", sa "mozzarella grasse mais précise" et sa pâte "fine au bord alvéolé" et "fondante".

"Que demander de plus pour une pizza surgelée à un peu plus de 3 euros pour deux portions ?" ont-ils fini par conclure. Il ne vous manque plus qu'à tester cette pizza Margherita surgelée en allant au supermarché du coin.