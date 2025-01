Cette astuce est imparable pour dénicher la fève dans la galette des rois

Voici le secret des boulangers pour savoir où se trouve la fève dans votre galette des rois.

La nouvelle année a commencé et la saison des galettes des rois a sonné. Ce dessert gourmand très convoité pour sa frangipane moelleuse et sa pâte feuilletée dorée et croustillante suscite également beaucoup d'engouement pour sa fève, qui, selon une superstition bien ancrée dans la culture populaire, apporterait de la chance toute l'année à celui qui la trouve. Autrefois représentée sous la forme d'une simple graine, elle prend aujourd'hui la forme de petites figurines en porcelaine que certains collectionneurs s'arrachent. Fabophile passionné ou non, sachez qu'il existe un secret bien gardé des boulangers pour trouver le précieux sésame dans votre galette.

C'est décidé, cette année ce sera vous le roi ou de la reine du jour, arborant avec fierté votre couronne dorée ! Inutile d'imaginer que vous trouverez la fève en observant scrupuleusement les moindres aspérités de la galette ou en soulevant discrètement le dessus de la pâte feuilletée...

Pour forcer le destin, il vous faudra regarder en-dessous de la galette des rois. Si votre gâteau a été acheté dans une boulangerie ou dans une pâtisserie, il présente une marque distinctive, qu'elle soit sous forme de poinçon, de rond ou de croix, qui situe l'emplacement de la fève. On vous rassure, cette marque que l'on appelle le "poinçon du pâtissier" n'a pas été inventée pour tricher, mais pour ne pas tomber sur la fève au moment de la découpe ! Petit bémol cependant, tous les artisans ne pratiquent pas cette technique.

Généralement, les professionnels placent la fève sur le bord extérieur, à une distance de 2 centimètres, là où la circonférence de la galette est la plus grande, afin de réduire les risques de tomber dessus lors de la coupe. Il vous faudra alors faire preuve de discrétion pour regarder en-dessous de votre gâteau des rois. On vous donne une ruse : prétextez de vérifier la cuisson de la pâte au moment de soulever la galette, on n'y verra que du feu ! A vous abondance, prospérité, renouveau et chance !