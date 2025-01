Cette recette de nems est délicieuse. Facile à faire, elle est idéale pour les débutants

Cette recette de nems est facile à préparer avec quelques ingrédients et une technique de roulage simplifiée.

Incontournables des célébrations du Nouvel an chinois appelé également "Fête du Têt" au Viêtnam, les nems sont bien plus qu'un simple plat. Farcie au poulet, au porc ou aux crevettes, cette friture à la forme de rouleau cylindrique et à la texture croustillante est un met très populaire de la cuisine vietnamienne, souvent préparé en grande quantité et partagé durant cet événement festif. Si ce plat n'est pas toujours évident à réaliser avec ses nombreuses variantes, on vous livre cette recette simple et excellente de nems maison traditionnels.

Prêts à vous mettre aux fourneaux et à célébrer comme il se doit le Nouvel an chinois ? Pour 25 nems, vous aurez besoin de 25 galettes de riz, de 250 grammes de blanc de poulet, d'une carotte, d'un oignon, d'un œuf, de 125 grammes de germes de soja, de 50 grammes de vermicelles de haricot mungo et de 15 grammes de champignons noirs séchés plongés dans un grand volume d'eau froide durant une trentaine de minutes, de 3 cuillères à soupe de soja, d'une petite cuillère de farine de tapioca et de 10 centilitres de bière.

Place à la préparation de la farce ! Râpez la carotte puis coupez-la en tout petits dés ou au robot mixeur. Épluchez l'oignon, émincez-le puis coupez-le en petits dés. Hachez le blanc de poulet au couteau, en coupant d'abord des fines lanières, puis des mini dés, puis en hachant le tout. Retirez les pieds de champignons noirs et coupez-les en petits morceaux (ou passez-les au robot mixeur). Coupez au ciseau les vermicelles (3 cm de longueur). Déposez le tout dans un bol, ajoutez un œuf entier et les cuillères de soja et mélangez le tout.

On procède à la formation des nems. Diluez le tapioca avec un peu d'eau dans un mini bol. Dans un autre bol plus grand, versez de l'eau chaude et ajoutez la bière. Plongez deux secondes chaque galette de riz dans ce grand bol en la déposant ensuite délicatement sur un torchon mouillé bien essoré. Déposez une cuillère à soupe de farce sur le bord intérieur de la galette. Rabattez chaque côté de la galette de riz sur la farce en les superposant puis roulez le tout. La petite astuce pour sceller correctement le rouleau, c'est d'humidifier le dernier bord au doigt avec la préparation de tapioca (le petit bol), avant de sceller. Un conseil : ne serrez pas trop fort les nems au risque qu'ils éclatent à la cuisson !

Place à la dernière étape, la friture ! Dans une grande poêle, chauffez de l'huile de friture (deux bons doigts), puis posez délicatement les nems un à un sans qu'ils se touchent. Cuire les nems pendant environ 10 minutes en les retournant délicatement sur toutes leurs faces. Sortez les nems déjà cuits au fur et à mesure à l'aide d'une écumoire et déposez-les sur un plat couvert de papier absorbant. Les nems cuits doivent être bien dorés et croustillants.

Vous pouvez déguster les nems avec des feuilles de salade, des herbes fraîches comme la coriandre ou la menthe et les tremper dans une sauce nuoc-mâm. Vous pouvez aussi les préparer pour une recette de Bo bun. Bon appétit !