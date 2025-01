En 5 minutes chrono, cette pâte à crêpes est facile et rapide à réaliser pour des garnitures salées ou sucrées

Simple et efficace, cette pâte à crêpes nature se réalise en un tour de main, avec 4 ingrédients.

La Chandeleur arrive ce dimanche 2 février, et les gourmands salivent déjà ! Cette fête est en effet l'occasion de manger de bonnes crêpes. Pour que chacun puisse ajouter l'ingrédient de son choix, salé ou sucré, on opte pour la pâte à crêpes nature. Voici une recette simple de pâte à crêpes, aussi délicieuse que rapide à réaliser, en un temps record.

5 minutes de préparation suffisent. Pour 10 crêpes, il vous faut 250 grammes de farine, 50 centilitres de lait, 3 œufs, une huile neutre en goût (huile de tournesol, de pépins de raisin ou d'arachide), et le tour est joué ! A votre guise, vous pourrez ajouter votre ingrédient secret à la fin du mélange (quelques gouttes de bière blonde ou de rhum, de la fleur d'oranger ou de la vanille). Mais ces ingrédients principaux sont les mêmes pour tous et vous assureront un déjeuner ou un goûter réussi.

C'est parti pour la recette ! Dans un premier temps, on fera légèrement chauffer le lait au micro-ondes, de manière à ce qu'il soit à peine tiède. Dans un saladier, on verse la farine, on creuse un puits et on y casse les 3 œufs. On mélange ensuite le tout à l'aide d'un fouet, en battant bien pour éviter la formation de grumeaux. On verse petit à petit le lait tout en continuant à mélanger, afin d'obtenir une pâte fluide et lisse.

Place à la cuisson des crêpes. On chauffe une poêle antiadhésive dans laquelle on étale de l'huile. On y verse une louche de pâte lorsque la poêle est bien chaude. La cuisson de la crêpe doit durer quelques minutes de chaque côté, en la retournant lorsqu'elle est bien dorée. On répète l'opération pour chaque crêpe sans oublier d'étaler de l'huile sur la poêle toutes les 2-3 crêpes à l'aide d'un essuie-tout. Au fur et à mesure, on prendra soin de réserver les crêpes dans une assiette, en les empilant et en les couvrant de papier aluminium. Ce geste crucial permet de garder les crêpes chaudes, mais aussi bien moelleuses, afin qu'elles ne se dessèchent pas.

On entend souvent dire qu'il faut laisser reposer la pâte à crêpes à température ambiante. Certes, c'est mieux mais ce n'est pas obligatoire, surtout lorsque l'on est pressé. Si vous avez toutefois un peu plus de temps, l'idéal est de laisser reposer la pâte à crêpes 15 minutes, pour que la farine se dissolve au mieux dans la préparation. Mais le lait légèrement tiède permet justement de sauter cette étape.

Place ensuite à la garniture ! En fonction des goûts, l'accompagnement varie : jambon, fromage, œufs, saumon fumé, sucre, chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits... En somme, la garniture des crêpes se décline à l'infini, c'est pourquoi une pâte à crêpe nature est idéale, elle contentera aussi bien les adultes que les enfants. Bon appétit !