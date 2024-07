La recette étonnante que va proposer ce chef 3 étoiles aux athlètes des Jeux olympiques

Cette recette conçue pour les JO par un chef étoilé surprend par ses ingrédients et ses textures.

Trois chefs ont été sélectionnés pour proposer aux athlètes des Jeux Olympiques de Paris des recettes qui représenteraient la gastronomie française. Pendant deux ans et demi, ils ont travaillé en collaboration avec des nutritionnistes, des médecins du sport, des préparateurs physiques et des fédérations pour élaborer les plats qu'il serviraient aux athlètes, car les besoins nutritionnels et énergiques ne sont pas les mêmes suivants les disciplines.

Avec ses dix recettes sélectionnées pour nourrir les athlètes, le chef 3 étoiles Alexandre Mazzia, installé à Marseille, va proposer aux athlètes de "prendre du plaisir et manger quelque chose de totalement différent", a-t-il déclaré à l'AFP. Et c'est réussi ! L'ingrédient principal d'une de ses recettes, au visuel original, sera le pois chiche, "monté comme un houmous, très souple, très léger", sans matière grasse, avec "des points de petits pois agrémentés tout au long autour pour avoir différentes textures", auxquels s'ajoutent de la betterave fumée qui "va apporter de la gourmandise" avec "son sucre résiduel de cuisson", ainsi qu'une pommade de citron qui va apporter un peu d'acidité. Des anneaux olympiques de pain de céréales et de pain au lin couronneront le tout pour apporter de la structure et de la texture à l'assiette. Et enfin, le chef étoilé ajoute une fleur de sauge "typique de notre territoire" et tout autour de la pièce, présentée comme une Chantilly, du lait de poisson fumé agrémenté d'huile de coriandre et d'aneth mélangés, et de poivron fumé légèrement pimenté.

Ce plat d'Alexandre Mazzia sera présenté durant toute la la durée des Jeux Olympiques, chaque dimanche et lundi à l'entrée du Village Olympique, à côté d'autres plats signatures. Le chef 3 étoiles installé à Marseille va enfin pouvoir réunir ses deux passions à l'occasion des Jeux Olympiques : le sport et la cuisine. En effet, Alexandre Mazzia est un ancien basketteur professionnel. Du haut de ses 1 mètre 92, il jouait deuxième arrière shooteur. "Le basket au début était très important parce que j'arrivais d'Afrique, à l'âge de 15 ans, donc c'est vrai que j'avais une rupture sociale importante. J'avais pas de repères. Tout de suite, moi le sport collectif ça m'a aidé, il y avait une fratrie. J'ai joué jusqu'en Nationale 1, mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer à faire de la cuisine" s'est-il confié au Bonbon.

Deux autres chefs, Amandine Chaignot et Akrame Benallal vont l'accompagner dans cette formidable aventure. "Nous on a représenté au travers de ces recettes notre territoire : les produits marins, les légumes joyeux de nos régions et puis aussi des emprunts" de ce que nous sommes. "Le tapioca, le côté brûlé/fumé, la torréfaction douce, légèrement pimentée. Tout ça ce sont des éléments qui font partie de mon ADN", a-t-il ajouté au Bonbon.