Pièce de théâtre 2023 : les 10 meilleures à voir à Paris

MEILLEURE PIÈCE DE THÉÂTRE. André Dussollier, Vanessa Paradis, Gérard Jugnot, Elie Semoun, Julie de Bona... découvrez les stars au théâtre dans des pièces comiques, des nouveautés croustillantes ou des comédies. Notre sélection des pièces de théâtre incontournables à voir en ce début d'année 2023 à Paris !

[Mis à jour le 4 janvier 2023 à 17h12] A l'affiche à Paris, la crème de la crème, la fine fleur de la création artistique, le must en matière de divertissement. Parmi les spectacles incontournables du moment ou à venir (Le Jour du kiwi, Sens dessus dessous, , Lorsque l'enfant parait…), on retrouve des artistes de renom comme Gérard Jugnot et Arthur Jugnot, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, Catherine Frot et Michel Fau, André Dussollier ou Pascal Elbé et Marie Gillain.

Entre nouvelle création, reprise ou réadaptation, les prestigieux théâtres parisiens (Théâtre de la Renaissance, Théâtre des Nouveautés, Théâtre Edouard VII) nous gâtent. De la pièce de théâtre culte à la comédie revigorante inoubliable, du show ultra-rythmé au boulevard délirant, impossible de ne pas trouver chaussure à son pied. Pour commencer l'année 2023 avec le sourire, découvrez vite notre sélection. Bon spectacle !

Avec plus de 130 salles et près de 300 spectacles à voir à Paris, les possibilités culturelles ne manquent pas, surtout au moment de la rentrée théâtrale. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous nos coups de cœur du moment. Comédie, théâtre, spectacle musical, découvrez ci-dessous les pièces immanquables à voir à Paris :

C'est l'une des pépites immanquables de cette nouvelle année théâtrale. De retour sur les planches en 2023 après le triomphe de Novecento (Molière 2015 du comédien dans un spectacle de théâtre public), André Dussollier vous présente son tout nouveau spectacle : Sens dessus dessous. Victor Hugo, Raymond Devos, Aragon, Charles Baudelaire, Sacha Guitry ou Roland Dubillard, quelques-uns des plus grands hommes de lettres français sont convoqués sur scène, dans l'ambiance feutrée du Théâtre des Bouffes Parisiens, pour une véritable ode à la poésie. Accompagnée de touches de vidéo et d'une création musicale originale et inédite, cette collection de textes magnifiques vous invite à entendre l'itinéraire poétique d'André Dussollier, comédie d'exception à la carrière aussi riche au cinéma qu'en théâtre.

Sens dessus dessous avec André Dussollier Dès 19€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Vous aviez aimé Fleur de Cactus (6 nominations aux Molières) en 2016 ? Vous allez adorer Lorsque l'enfant parait, au Théâtre de la Michodière ! Sur les planches, le duo iconique du théâtre français Catherine Frot et Michel Fau fait son grand retour, autour d'une comédie d'André Roussin. L'histoire vous plonge après la Seconde Guerre Mondiale, dans le quotidien d'un sous-secrétaire d'Etat à la famille. Celui-ci vient d'obtenir la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les délits d'avortement… mais tout bascule quand il apprend que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire. Déjà un succès en 2022 ! A ne pas manquer !

Lorsque l'enfant parait avec Catherine Frot et Michel Fau à partir de 20€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Envie de vous détendre l'esprit pour cette nouvelle année 2023? Rendez-vous dans l'écrin du Théâtre Edouard VII avec Le jour du kiwi ! Comédie inédite signée Laetitia Colombiani (réalisatrice, actrice et écrivaine française à qui l'on doit le roman La Tresse, récompensé par plus d'une vingtaine de prix littéraires), cette pièce vous transporte à la rencontre de Barnabé Leroux (Gérard Jugnot), retraité maniaque, obsessionnel et procédurier qui, depuis la mort de sa femme, mène une vie de solitaire. Rien n'est laissé au hasard dans son quotidien. Lorsqu'un beau jour, un yaourt disparait de son frigo, c'est l'incompréhension totale... et le début d'une folle aventure !

Sous la houlette du metteur en scène Ladislas Chollat, retrouvez pour la première fois ensemble sur scène, Gérard Jugnot et son fils Arthur Jugnot ! Un incontournable.

Le jour du kiwi avec Gérard Jugnot et Arthur Jugnot Dès 10€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Décidément, Laurent Ruquier enchaine les créations théâtrales ! Après Le plus beau dans tout ça (avec Régis Laspalès, Pauline Lefèvre et Agustin Galiana) en 2019 et Un couple magique (avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse aux Bouffes Parisiens) en 2022, l'animateur de télévision et auteur signe une nouvelle pépite humoristique.

Pensé comme la suite de sa pièce à succès Je préfère qu'on reste amis, ce nouvel opus met en scène Michèle Bernier (qui reprend donc son rôle) et Olivier Sitruk. Je préfère qu'on reste ensemble retrace les aléas de Claudine et Valentin, amis et colocataires devenus amoureux transis. Face à la routine, le couple va devoir surmonter bien des obstacles pour "rester ensemble".

Je préfère qu'on reste ensemble avec Michèle Bernier et Olivier Sitruk à partir de 21,55€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Serge et Bernard, amis de longue date, sont deux acteurs de second plan. S'ils ont fait leurs débuts ensemble, il y a 40 ans, ils restent, pour autant, toujours en concurrence... alors quand ils se retrouvent, en même temps, convoqués pour un casting, ils sont tout aussi surpris que contents. C'est l'occasion parfaite de tailler un bout de gras, d'évoquer leurs souvenirs communs, de se taquiner. Quand le texte de l'audition arrive : tout bascule ! Entre rires et émotions, craquez pour cette nouvelle création de et avec Michel Leeb au Théâtre des Nouveautés ! A ses côtés sur les planches (sur une mise en scène de Jean-Louis Benoit), l'immense Francis Huster, récemment à l'affiche de Transmission, de Bill C.Davis au Théâtre Hébertot... un tandem électrique donc, pour une pièce hilarante !

Les Pigeons, avec Michel Leeb et Francis Huster Dès 15€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Au Théâtre de la Madeleine en 2023, l'humoriste star Elie Semoun partage la scène avec l'une des actrices françaises incontournables du moment : Julie de Bona. Après Le secret d'Elise, Le tueur du lac, Le Bazar de la Charité et Les Combattantes, elle incarne ici Pauline, en couple avec Antoine. Ensemble depuis 15 ans, les deux vont pour la première fois dans un somptueux palace parisien afin de fêter dignement leur anniversaire de mariage. Et si Antoine a réservé la suite royale (bien au-dessus de leur modestes moyens), c'est parce qu'il a une grande nouvelle à annoncer... qui risque de bouleverser leur paisible existence ! Signée Judith Elmaleh et Hadrien Raccah, cette nouvelle création est indéniablement l'une des belles promesses de la saison théâtrale.

Suite Royale, avec Julie de Bona et Elie Semoun Dès 20€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Direction le Théâtre Michel avec la nouvelle création de Sébastien Castro, Une idée géniale ! Après son premier coup d'essai réussi, J'ai envie de toi (au Théâtre Fontaine puis au Théâtre de la Tour Eiffel), l'auteur et comédien récidive cette saison avec cette comédie de boulevard loufoque et hilarante.

Arnaud et Marion décident de s'installer ensemble. Une fois la visite de l'appartement passée, Arnaud a un léger doute : est-ce que Marion a craqué pour l'agent immobilier ? Pour en avoir le cœur net, il a "une idée géniale" … découvrez la suite au Théâtre Michel ! Outre Sébastien Castro, on retrouve également au casting Agnès Boury, Laurence Porteil et José Paul (les deux derniers cosignant la mise en scène).

Une idée géniale avec Sébastien Castro à partir de 18,05€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Irrésistible duo au Théâtre de la Renaissance avec Sur la tête des enfants, de Salomé Lelouch. Marie Gillain et Pascal Elbé y incarnent Julie et Alban, amoureux et superstitieux. Il y a 9 ans, 11 mois et 15 jours, ils se sont jurés 10 ans de fidélité, "sur la tête des enfants"... Alors que la date fatidique approche, leur relation va connaitre des situations aussi inextricables que savoureuses. Après Fallait pas le dire et Changer l'eau des fleurs, Salomé Lelouch retrouve le chemin de la création dans cette nouvelle comédie croustillante, pour laquelle elle signe également la mise en scène, à quatre mains avec Ludivine de Chastenet. A voir !

Sur la tête des enfants, avec Marie Gillain et Pascal Elbé Dès 17€55 VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Vous avez aimé le roman (en 2009), puis le film (avec Audrey Tautou, en 2011) ? Découvrez La Délicatesse, chef d'œuvre de David Foenkinos dans sa version théâtrale à Paris ! Avec Jean Franco (Molière 2020 du comédien dans un second rôle) sur scène, Sélène Assaf (en alternance avec Clara Joly) et Jérôme Schoof, plongez dans une histoire d'amour sublime, celle de Nathalie et François. Les deux s'aiment passionnément et ont la vie devant eux. Mais François meurt tragiquement et Nathalie se renferme, rentre dans une routine sans âme et une triste traversée du désert. Sa rencontre improbable avec Markus, un homme simple et délicat, pourrait changer les choses... Découvrez la suite au Théâtre de l'Œuvre !

La Délicatesse avec Jean Franco Dès 19,55€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Après un triomphe en tournée, Maman, fait son grand retour à Paris en 2023, pour 30 représentations exceptionnelles au Théâtre Edouard VII. Pour la première fois sur une scène parisienne, Vanessa Paradis foulera les planches avec celui qui partage sa vie à la ville : l'auteur et metteur en scène de la pièce, Samuel Benchetrit. L'histoire ? Une femme, emmitouflée dans un manteau de fourrure, attend un taxi. C'est la nuit et un jeune homme passe devant elle, puis la dépasse et fait marche arrière, lentement. La question qu'il va lui poser va changer leurs vies à tous les deux.

Maman, avec Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit Dès 10€ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Les comédiens vous attendent pour un excellent moment et une soirée emplie de rire et d'émotion. En quelques clics, réservez vos places sur plan avec la billetterie Ticketac. Bon spectacle !