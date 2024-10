Bon plan théâtre : Ticketac fête ses 20 ans avec des promos exclusives

BON PLAN THÉÂTRE. Jusqu'au 21 octobre inclus, Ticketac, la billetterie française des spectacles vivants, fête ses 20 ans. Promos, cadeaux, jeu concours, faites le plein de surprises et de réductions exclusives !

La billetterie en ligne de spectacles et sorties Ticketac fête ses 20 ans ! Cela fait maintenant deux décennies que notre partenaire vous accompagne dans toutes vos envies culturelles. Une soirée au théâtre, une comédie musicale, un one-man show ou une sortie en famille dans un parc d'attractions... avec son large choix de sorties, la billetterie des spectacles vivants est aujourd'hui une référence incontournable dans le paysage culturel français.

À l'occasion de son 20e anniversaire, Ticketac vous couvre de surprises avec plus de 300 spectacles en promo et des centaines de cadeaux à gagner chaque jour jusqu'au 21 octobre 2024. Suivez le guide !

Pour marquer le coup, Ticketac vous offre des réductions exceptionnelles sur plus de 300 spectacles à travers toute la France. Que vous soyez fan de comédies hilarantes, de pièces de théâtre classiques, de stand-up ou de concerts, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! L'occasion rêvée de découvrir les pépites de la nouvelle saison théâtrale, les pièces à succès ou les nouveaux artistes émergents. Les nombreuses réductions vont vous permettre de profiter de vos événements préférés sans vous ruiner. Découvrez notre top 5 !

Une idée géniale

Après 400 représentations à Paris, 100 dates de tournée, 250 000 spectateurs, une presse unanime et 2 Molières en 2023 (dont celui de la meilleure comédie), Une idée géniale revient pour 100 représentations exceptionnelles, avec l'équipe originale, au Théâtre des Variétés ! Entre quiproquo et humour, la pièce délirante de Sébastien Castro est l'une des valeurs sûres de la rentrée !

Une idée géniale au Théâtre des Variétés Promo -20% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

La Machine de Turing

Récompensé de 4 Molières en 2019, retrouvez La Machine de Turing au Théâtre Michel, l'immense succès de Benoit Solès. Découvrez l'incroyable destin d'Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l'Enigma allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale.

La Machine de Turing au Théâtre Michel Promo -30% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

La Voix d'or

Spectacle musical immanquable cette saison, La Voix d'or, écrit par Éric Bu et Thibaud Houdinière, mêle chansons françaises iconiques et secrets de famille. Au Théâtre Actuel La Bruyère, vivez une expérience unique entre nostalgie, passion et musique intemporelle !

La Voix d'or au Théâtre Actuel La Bruyère Promo -20% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Le Livre de la Jungle

C'est LE spectacle à voir en famille cet automne et pendant les vacances scolaires... Inspiré du classique de Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle aux Folies Bergère vous transporte dans une aventure captivante à la rencontre de Mowgli, Baloo et Bagheera. "Il en faut peu pour être heureux" !

Le Livre de la Jungle aux Folies Bergère Promo -20% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Hello Dolly

Après le succès de Cabaret et Le Rocky Horror Show, le Lido 2 Paris vous invite à célébrer les 60 ans de Hello, Dolly !, la comédie musicale culte de Broadway. Au menu ? Un événement musical incontournable, plein de charme et d'énergie !

Hello Dolly au Lido 2 Paris Promo -20% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Envie de vivre une année de spectacles sans dépenser un centime ? À l'occasion de cet anniversaire spécial, Ticketac organise un grand jeu concours vous permettant de remporter un an de spectacles gratuits ! Une opportunité unique pour tous les amateurs de spectacle vivant de profiter de la richesse de la scène française sans limite. Imaginez pouvoir assister à toutes les comédies musicales, pièces de théâtre ou spectacles d'humour qui vous font rêver, sans jamais vous soucier du prix du billet… Un véritable cadeau pour les amoureux de culture !

Pour participer au jeu concours ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur la plateforme Ticketac et de suivre les instructions pour valider votre inscription. Simple, rapide, efficace ! Vous pouvez également cliquer sur le visuel ci-dessous et tenter votre chance !

© Ticketac

Pour rendre ces trois semaines de célébration encore plus festives, Ticketac vous réserve des surprises quotidiennes ! Chaque jour, vous aurez la possibilité de remporter de nombreux cadeaux en lien avec la culture et les loisirs, notamment grâce à des partenaires prestigieux comme Lalalab, Wonderbox, Relatia et En Cavale. Du 30 septembre au 21 octobre 2024, rendez-vous sur Ticketac.com !