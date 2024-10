Ce célèbre parc se transforme en forêt hantée pour Halloween : ses créatures vont vous faire frissonner

Halloween s'empare de ce célèbre parc parisien, scènes étranges et effets sonores monstrueux au programme !

Halloween approche et vous n'avez rien de prévu ? Pourtant, ce ne sont pas les sorties qui manquent entre les escape game, les châteaux et les parcs d'attraction aux couleurs d'Halloween. Mais cette année, une expérience immersive d'un nouveau genre fait son entrée dans un célèbre domaine national, ancienne résidence royale et impériale, abritant encore ses fantômes du passé.

C'est au cœur du domaine national de Saint-Cloud, fascinant par son histoire et ses somptueux jardins aux portes de Paris, que vous allez vivre une expérience terrifiante le soir du 31 octobre. "Le Parc de l'Étrange" a fait irruption dans ses allées boisées, à travers un parcours interactif jalonné de 13 scènes terrifiantes, animées par des comédiens, des effets spéciaux et des installations artistiques envoûtantes. Sur 1,5 kilomètres, vous partirez à la rencontre des personnages qui hantent les lieux et vous vous laisserez emportés par leurs récits d'horreur, à l'image de Marie-Antoinette, mais aussi la Bête de Saint-Cloud ou toute autre créature des ténèbres.

On entame le parcours par des saynètes classiques d'Halloween, des "Citrouilles" d'abord, symbole emblématique de la fête aux "Diablotins", ces créatures maléfiques qui adorent jouer avec votre peur, en passant par "Les sorcières" qui vous jetteront des sorts pour vous détourner de votre chemin. Puis la tension monte crescendo. La scène des "Portes de l'Enfer" donne le ton. Après l'avoir franchie, s'offrent à vous des scènes angoissantes mais terriblement excitantes : "Enfer", "Vampires", "Cimetière" et "Forêt hantée" où l'on distingue des silhouettes errer entre les arbres...

© Le Parc de l'Étrange 2024

Puis la musique sonne de plus en plus étrangement, les voix se font de plus en plus terrifiantes et les rires encore plus diaboliques. On pénètre dans les scènes les plus sombres du parcours. Oserez-vous braver "La bête de Saint-Cloud" qui dévore quiconque croise son chemin ou encore l'araignée géante dissimulée derrière ses grandes toiles ? Si vous y parvenez, vous aurez droit au spectacle à la fois envoûtant et inquiétant du "Cirque", mené par de véritables circassiens fort talentueux, puis à une pluie de feux d'artifices et de drones qui illumineront le ciel de Saint-Cloud.

Alors, vous êtes armés pour affronter Le Parc de l'Étrange ? Cette première édition s'installe jusqu'au 2 novembre 2024 avec une soirée d'Enfer le soir d'Halloween, avec plus de frissons et de surprises garantis. Les entrées se feront entre 17 heures et 22h30, sur réservation. Comptez 29 euros plein tarif, 24 euros pour un tarif famille sur internet (2 adultes et 2 enfants) ou pour un tarif réduit accordé aux 3-26 ans, étudiants, carte famille nombreuse, carte d'invalidité et leur accompagnateur et groupes de plus de 10 personnes. Vous pouvez vivre cette aventure fantastique et inoubliable déguisés, pour vous aider à affronter vos peurs les plus profondes à mesure que vous franchirez les étapes jusqu'à la sortie.