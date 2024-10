Pas cher et très utile - Ce calendrier de l'Avent vendu chez Action va s'arracher

C'est bientôt l'heure de choisir son calendrier de l'Avent. Pour attirer de nouveaux clients, la chaîne de magasins Action a misé sur une idée originale et à tout petit prix.

Oubliez le chocolat, tirez un trait sur le saucisson, ne pensez même pas à la bière ou aux bijoux, nous avons mis la main sur le meilleur calendrier de l'Avent de cette année. Vendu pour un prix dérisoire dans les rayons du magasin préféré des Français, il va vite être victime de son succès.

Après en avoir ouvert toutes les cases, vous n'aurez plus de raison pour ne pas accrocher au mur le superbe tableau offert par votre grand-mère. Vous ne pourrez plus non plus prétexter à votre femme, ou à votre mari, que vous n'avez pas les dimensions pour construire le meuble que vous lui aviez promis il y a plusieurs mois. Vous l'avez bien compris, Action commercialise, pour la deuxième année consécutive, un calendrier de l'Avent rempli d'outils !

Un niveau, plusieurs tournevis et leurs embouts, un cutter, deux clés plates, des pinces coupantes et même un décapsuleur pour fêter la fin des travaux, le calendrier est idéal pour commencer une panoplie. Composé de 24 cases et estampillé de la marque allemande Werckmann, ce compte à rebours spécial bricoleur est vendu pour la modique somme de 17,99 euros, ce qui revient à seulement 75 centimes par outil ! Une bonne affaire à ne pas rater.

Et pour ceux qui souhaiteraient investir dans du matériel plus haut de gamme, nous avons trouvé la solution parfaite du côté d'une autre marque germanique. C'est bien évidemment chez Bosch que l'on peut trouver un calendrier à 24 portes, rempli d'une housse de rangement, d'un cliquet, d'un tournevis et d'autres outils. Son prix ? 59,95 euros.

Mais la liste des calendriers originaux ne s'arrête pas là. À remplir soi-même, bio, vegan, pour les enfants, pour les "geeks", ou même sous forme d'énigme, il y en a pour tous les goûts. Depuis plusieurs années, Action et d'autres marques proposent même des calendriers pour les animaux de compagnie. Vendu pour moins de 5 euros dans les rayons de l'enseigne de hard-discount, il est rempli de plusieurs types de friandises pour chat ou chien ainsi que des jouets.