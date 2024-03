Ce prénom original va permettre à ce bébé d'aller au zoo sans jamais payer

Un bébé se voit offrir un pass à vie dans ce zoo de France pour son prénom hors-du-commun.

C'est une légende urbaine qui a la vie dure : les bébés nés dans un avion ou dans un train en France ont la chance de profiter gratuitement des transports en commun toute leur vie. Dans les faits, c'est à la compagnie de décider si elle propose ce type de cadeau. D'autres Français disposent de privilèges semblables : un bébé né au Puy du Fou à l'été 2022 a ainsi un "pass éternel" pour le célèbre parc vendéen.

Un Français a un autre type de privilège : un pass à vie dans un zoo de France ! Et cette fois, ce n'est pas parce qu'il est né dans l'enceinte du parc. Le 14 novembre 2023, Marine et Aubry Coutant-Georget, un couple originaire de Scaër dans le Finistère, ont accueilli leur premier enfant au bout de sept ans d'espérance, dont trois ans d'un parcours difficile de PMA. Au cours de la grossesse, les futurs parents ne parvenaient cependant pas à s'accorder sur le prénom du bébé, un garçon, jusqu'à ce qu'un camion croise leur route.

"On sortait d'une échographie à Lorient et, dans un rond-point, on a croisé un véhicule Les Terres de Nataé. J'ai dit 'c'est chouette ce prénom' et on a validé tout de suite", a raconté le père, Aubry Coutant-Georget, dans un interview accordée au Télégramme. Mais ce coup de cœur pour le prénom Nataé n'était pas si anodin, parce que ce prénom leur faisait penser également au mot "natalité". En effet, avant d'apprendre la nouvelle de la grossesse, le couple s'apprêtait "à envoyer le courrier pour le dossier d'adoption".

Les parents de Nataé, amoureux de la nature, se sont donc inspirés des Terres de Nataé, un parc animalier situé à Pont-Scorff, dans le Morbihan en région Bretagne. Ironie du sort, nommé Nataé comme la déesse de la nature, le bébé est le seul enfant en France à se nommer ainsi. "D'après nos recherches, il n'existe pas d'autres Nataé en France, seulement un au Québec", a expliqué la mère Marine Coutant-Georget au Télégramme.

"Nous avons été surpris, mais ravis de découvrir le prénom Nataë, qui plus est, unique en France", avait alors fait savoir l'équipe du parc animalier. Le président et fondateur du zoo, Sébastien Musset, qui avait appris la nouvelle grâce à une employée, a pris contact avec les heureux parents et a ainsi décidé d'offrir un pass annuel à vie à l'attention du bébé. Un cadeau de naissance très spécial et fort généreux que Nataé n'est pas prêt d'oublier. Dès qu'il sera en âge de marcher, le petit Nataé pourra venir se balader à sa guise dans "son" parc !