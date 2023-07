Championnats du monde de natation 2023 : Maxime Grousset seulement en bronze sur le 50m papillon

Après la médaille d'or de Léon Marchand, Maxime Grousset prend la médaille de bronze ce lundi 24 juillet,

Deuxième jour des championnats du monde de natation et encore une médaille pour la délégation française ! Après le sacre attendu, mais époustouflant de Léon Marchand lors du 400m 4 nages dimanche 23 juillet, Maxime Grousset a remporté la médaille de bronze sur le 50m papillon ce lundi 24 juillet. Avec deux records de France lors des séries et les demi-finales, le nageur, né en Nouvelle Calédonie, favori de cette finale avec le 2e meilleur temps mondial de l'année, remporte sa 4e médaille dans des championnats du monde en grand bassin après l'argent sur 100m nage libre et le bronze sur 50m en 2022 et le bronze encore une fois lors du relais 4x100m en 2019. Une belle médaille, mais une légère déception tout de même pour le Français.

Parmi les autres résultats de cette deuxième journée, le 100m brasse, sans la légende Adam Peaty, forfait pour ces Mondiaux, a été remporté par le Chinois Haiyang Qin devant trois nageurs qui se partageront la deuxième place, (Martinenghi, Fink, Kamminga). Sur le 100m papillon, pas d'exploit pour la Française Marie Wattel, qualifiée in extremis pour la finale, mais qui termine 6e de cette dernière, remportée par la Chinoise Zhang. Lors des demi-finales du 100m dos, Mewen Tomac a égalé son record personnel et s'est qualifié pour la finale tout comme Yohann Ndoye Brouard, deuxième de sa série. La Française Pauline Mahieu s'est également qualifiée pour la finale du 100m dos en terminant à la 3e place de sa demi-finale.

Où se déroule les championnats du monde de natation ?

Vingt-deux ans plus tard, la ville de Fukuoka au Japon accueille les Championnats du monde de natation en grand bassin.

Quel est le programme des championnats du monde de natation ?

Au cours des deux semaines de compétition, il y aura 6 disciplines et 75 épreuves. Les courses commenceront le 23 juillet et se termineront le 30 juillet.

Programme du lundi 24 juillet

100 m brasse hommes

100 m papillon femmes

50 m papillon hommes

200 m quatre nages femmes

Quelle diffusion TV pour les championnats du monde de natation ?

Ces Championnats du monde au Japon seront à suivre en direct sur france.tv et France 4 avec Alexandre Boyon et Camille Lacourt.

Qui sont les français engagés ?

Pour les Championnats du monde au Japon, la délégation tricolore est importante avec 32 Français(es). Parmi eux, il y a Florent Manaudou, Charlotte Bonnet ou encore Léon Marchand qui est très attendu.

David Aubry (1500m nl)

Max Berg (relais 4x100m)

Clément Bidard (relais 4x100m 4n)

Charlotte Bonnet (200m 4n)

Pacôme Bricout (800m nl)

Cyrielle Duhamel (400m 4n)

Logan Fontaine (400m nl)

Roman Fuchs (Relais 4x200m)

Béryl Gastaldello (Relais 4x100m)

Maxime Grousset (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Guillaume Guth (Relais 4x100m)

Mélanie Hénique (50m nl, 50m papillon)

Antoine Herlem (200m dos)

Stanislas Huille (relais 4x100m 4n)

Damien Joly (800m, 1500m)

Anastasiiaz Kirpichnikova (400m, 800m, 1500m)

Fantine Lesaffre (200m 4n, 400m 4n)

Pauline Mahieu (100m dos)

Florent Manaudou (50m nl)

Antoine Marc (200m brasse)

Léon Marchand (200m brasse, 200m nl, 200m papillon, 200m 4n, 400m 4n)

Mary-Ambre Moluh (50m dos)

Yohann Ndye-Brouard (100m dos)

Lison Nowackzyk (relais 4x100m)

Analia Pigrée (50m dos, 100m dos)

Hadrien Salvan (Relais 4x200m et relais 4x100m)

Emma Terebo (200m dos)

Enzo Tesic (relais 4x200m nl)

Mewen Tomac (100m dos, 200m dos)

Assia Touati (relais 4x100m nl)

Marie Wattel (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Amazigh Yebba (relais 4x200m nl)

Comme Kylian Mbappé dans le football ou Victor Wembanyama dans le basketball, Léon Marchand ne cesse de faire parler de lui. Il appartient à cette jeune génération de sportifs tricolores précoces dans la performance. A 21 ans, il est déjà champion du monde sur du 200m 4 nages et du 400m 4 nages. Sur le 200m papillon, il est vice-champion du monde. Lors des Championnats de France 2023 à Rennes au mois de juin 2023, le Toulousain a pris l'or sur les 5 épreuves où il s'est aligné.

Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a battu un record de Michael Phelps sur le 200m 4 nages au Pro Swim Series en avril dernier. Un exploit désormais occulté par sa performance historique lors des Championnats du monde de natation 2023. Le 23 juillet, Léon Marchand a remporté l'or sur le 400m 4 nages, décrochant ainsi son 3e titre mondial et pulvérisant surtout le record détenu depuis 2008 sur cette épreuve par Michael Phelps.

Essoufflé ? Florent Manaudou n'a pas laissé une image d'un nageur lassé par les succès ces dernières semaines. Le petit frère de Laure Manaudou a obtenu la médaille d'or dans sa nage favorite, le 50m nage libre. Mieux, il a réalisé à Rennes le 15 juin dernier, la meilleure performance mondiale de l'année. Florent Manaudou arrivera au Japon avec des certitudes et une confiance redevenue inébranlable. C'est la première fois qu'il renagera lors des Championnats du monde en grand bassin. Sa dernière apparition dans cette compétition remonte à 2015.