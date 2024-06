Championnats d'Europe d'athlétisme 2024 : heures et dates, le programme complet !

Les championnats d'Europe d'athlétisme se tiennent du 7 au 12 juin 2024 à Rome. Il faudra notamment suivre la performance de Kevin Mayer au décathlon, toujours pas qualifié pour les JO.

À un peu plus d'un mois des Jeux olympiques de Paris, les championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent du 7 au 12 juin à Rome, sont, pour Kevin Mayer, l'une des dernières occasion de valider son ticket pour Paris. Le recordman du monde du décathlon n'a en effet toujours pas réalisé les minimas olympiques et ne peut pour le moment pas concourir aux Jeux. Gêné par des blessures depuis plusieurs mois, il a abandonné en mars dernier lors du décathlon de San Diego au Mexique après trois épreuves. Il doit réaliser au minimum 8460 points pour pouvoir être qualifié pour Paris.

Au-delà de la présence de Kevin Mayer, 100 athlètes français seront présents à Rome, 56 hommes et 44 femmes. Une délégation importante qui se veut comme une répétition générale avant Paris, afin de tester la préparation des uns et des autres. On pourra notamment suivre Cyréna Samba-Mayela sur le 100m haies, elle qui détient la deuxième performance mondiale de l'année sur la distance, ainsi que Mélina Robert-Michon au lancer de marteau. La doyenne de la délégation française, mais aussi de la compétition, doit elle aussi réaliser les minima (64,50 mètres) pour valider son ticket pour les Jeux. Parmi les stars internationales présentes à Rome, on compte notamment Armand Duplantis. Le perchiste pourrait une nouvelle fois tenter d'améliorer son record du monde, monté à 6,24m en avril dernier.

Le programme des championnats d'Europe

Vendredi 7 juin

09h35 : Disque Hommes (Qualifications A)

09h40 : Heptathlon – 100 m haies

10h03 : Poids Femmes (Qualifications A et B)

10h10 : 100 m haies Femmes (Séries)

10h40 : 110 m haies Hommes (Séries)

10h55 : Disque Hommes (Qualifications B)

11h10 : Triple saut Femmes (Qualifications A et B)

11h35 : Heptathlon – Hauteur (Groupe A et B)

11h45 : 1500 m Femmes (Séries)

12h15 : Disque Femmes (Qualifications A)

12h20 : 800 m Hommes (Séries)

12h55 : Longueur Hommes (Qualifications A et B)

13h05 : 3000 m steeple Femmes (Séries)

13h35 : Disque Femmes (Qualifications B)

18h35 : 20 km marche Femmes (Finale)

18h40 : Heptathlon – Poids (Groupe A et B)

19h55 : Poids Hommes (Qualifications A et B)

21h45 : Heptathlon – 200 m

22h20 : Relais 4×400 m Mixte (Finale)

22h40 : 5000 m Femmes (Finale)

Samedi 8 juin

10h05 : Marteau Hommes (Qualifications A)

10h10 : 3000 m steeple Hommes (Séries)

10h40 : Perche Femmes (Qualifications A et B)

10h50 : 100 m Femmes (Séries)

11h30 : Marteau Hommes (Qualifications B)

11h45 : 400 m Hommes (Séries)

12h10 : Heptathlon – Longueur (Groupe A et B)

12h20 : 400 m Femmes (Séries)

18h00 : 20 km marche Hommes (Finale)

18h20 : Heptathlon – Javelot (Groupe A)

19h35 : Heptathlon – Javelot (Groupe B)

19h50 : 800 m Hommes (Demi-finales)

20h10 : 100 m haies Femmes (Demi-finales)

21h41 : Heptathlon – 800 m

22h05 : 100 m haies Femmes (Finale)

22h16 : 110 m haies Hommes (Finale)

22h26 : 5000 m Hommes (Finale)

22h53 : 100 m Hommes (Finale)

Dimanche 9 juin

09h00 : Semi-marathon Hommes (Finale)

09h30 : Semi-marathon Femmes (Finale)

10h05 : Marteau Femmes (Qualifications A)

10h45 : Triple saut Hommes (Qualifications A et B)

11h30 : Marteau Femmes (Qualifications B)

11h35 : Hauteur Hommes (Qualifications A et B)

11h50 : 200 m Hommes (Séries)

12h40 : 400 m haies Femmes (Séries)

13h20 : 400 m haies Hommes (Séries)

20h05 : 400 m Femmes (Demi-finales)

20h30 : Hauteur Femmes (Finale)

21h35 : 200 m Hommes (Demi-finales)

22h04 : 3000 m steeple Femmes (Finale)

22h27 : 800 m Hommes (Finale)

22h36 : 1500 m Femmes (Finale)

22h53 : 100 m Femmes (Finale)

Lundi 10 juin

10h05 : Décathlon – 100 m

10h18 : Perche Hommes (Qualifications A et B)

10h25 : Javelot Femmes (Qualifications A)

10h35 : 200 m Femmes (Séries)

11h05 : Décathlon – Longueur (Groupe A et B)

11h20 : 1500 m Hommes (Séries)

11h45 : Javelot Femmes (Qualifications B)

11h50 : 800 m Femmes (Séries)

12h40 : 400 m haies Hommes (Demi-finales)

13h05 : Décathlon – Poids (Groupe A et B)

13h15 : 400 m haies Femmes (Demi-finales)

21h40 : 400 m Hommes (Finale)

21h50 : 400 m Femmes (Finale)

22h00 : 3000 m steeple Hommes (Finale)

22h20 : Décathlon – 400 m

22h50 : 200 m Hommes (Finale)

Mardi 11 juin

9h35 : Décathlon – 110 m haies

10h10 : 800 m Femmes (Demi-finales)

10h30 : Décathlon – Disque (Groupe A)

10h35 : Longueur Femmes (Qualifications A et B)

10h45 : Relais 4×400 m Hommes (Séries)

11h15 : Relais 4×400 m Femmes (Séries)

11h35 : Décathlon – Disque (Groupe B)

11h55 : Décathlon – Perche (Groupe A)

12h00 : Relais 4×100 m Hommes (Séries)

12h30 : Relais 4×100 m Femmes (Séries)

13h00 : Javelot Hommes (Qualifications A)

13h10 : Décathlon – Perche (Groupe B)

20h15 : Décathlon – Javelot (Groupe B)

20h35 : Hauteur Hommes (Finale)

20h55 : Triple saut Hommes (Finale)

21h05 : 400 m haies Hommes (Finale)

21h18 : 400 m haies Femmes (Finale)

21h30 : 10 000 m Femmes (Finale A)

21h36 : Javelot Femmes (Finale)

22h25 : Décathlon – 1500 m 22h53 : 200 m Femmes (Finale)

Mercredi 12 juin

20h12 : 10 000 m Hommes (Finale B)

20h20 : Perche Hommes (Finale)

20h28 : Javelot Hommes (Finale)

20h54 : Longueur Femmes (Finale)

21h06 : Relais 4×400 m Femmes (Finale)

21h19 : Relais 4×400 m Hommes (Finale)

21h31 : 800 m Femmes (Finale)

21h44 : 10 000 m Hommes (Finale A)

22h26 : 1500 m Hommes (Finale)